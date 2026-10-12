Denuncian que el gobierno de Zdero recortó 88 horas docentes en una escuela de Resistencia

La comunidad educativa de la Escuela Pública de Gestión Social N.º 1 “Héroes Latinoamericanos”, del barrio Mate Cosido de Resistencia, denunció que el Ministerio de Educación del gobierno de Leandro Zdero eliminó 88 horas cátedra. Según el Consejo Directivo, diez docentes perdieron esas horas de trabajo.

El recorte afecta talleres, gabinetes pedagógicos y la huerta agroecológica comunitaria, espacios que acompañan la formación y la escolaridad de los estudiantes. Entre las personas afectadas hay una docente con licencia por maternidad.

Recortaron mientras la escuela preparaba una adecuación

La institución sostiene que la cartera conducida por Sofía Naidenoff avanzó sin notificar previamente los cuestionamientos a esas horas. Según su comunicado, en agosto conocieron el pedido de desafectación y el 7 de septiembre se enteraron de que la resolución había sido firmada el día anterior.

Durante ese período, representantes de la escuela se reunieron con el Consejo de Educación y acordaron presentar un plan de adecuación. Denuncian que, mientras preparaban los proyectos solicitados, el Ministerio resolvió la baja.

El Consejo Directivo cuestiona la legalidad del procedimiento. Sostiene que el artículo 19 de la Ley 4095-E contempla un plazo hasta noviembre de 2026 para notificar irregularidades y permitir su corrección, y asegura que esa instancia no se respetó.

La comunidad educativa inició reclamos administrativos y exige que se restituyan las horas. El pedido busca recuperar el trabajo docente y sostener los espacios de acompañamiento que el recorte pone en riesgo.

El comunicado de la escuela:

”El Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco (MECCyT) recortó de manera unilateral y arbitraria 88 horas cátedra de la E.P.G.S. Nº1 “Héroes Latinoamericanos”. Esta decisión injustificada tiene consecuencias dolorosas e inmediatas: deja a 10 docentes sin sus horas de forma abrupta y cierra espacios de contención que son fundamentales para nuestros estudiantes.

La medida no solo es un golpe a nuestra comunidad, sino que es ilegal. La reciente Ley N.º 4095-E (Régimen de Escuelas Públicas de Gestión Social), aprobada por unanimidad durante la actual gestión del gobernador Leandro Zdero, es clara en su artículo 19: si el Ministerio detecta irregularidades, tiene hasta noviembre de 2026 para notificar a la institución y permitir su corrección. Sin embargo, nuestra Escuela jamás recibió una notificación formal de que estas 88 horas cátedra estuvieran bajo revisión ni que presentaran inconvenientes en su implementación.

Los primeros días de agosto nos enteramos que existía un pedido formal de desafectación cuando ya había sido cursado desde el Supervisor de técnica, Prof. Alejandro Alegre, hacia el Director de la Regional Educativa X-B, Profesor Manuel Acevedo. De aquí en más, el trámite se movió con una celeridad poco habitual hasta que el lunes 7 de septiembre nos anoticiamos que el día anterior (domingo 6) había sido firmada la resolución de desafectación de las 88 horas.

A la gravedad de la situación se suma un engaño institucional. En medio del recorrido del trámite, ante nuestra insistencia, logramos reunirnos con el Consejo de Educación de la provincia, presidido por el Prof. Omar Maggio, para presentar un plan de adecuación para estas horas. En el acta de dicha reunión consta que se nos indicó presentar dicho plan por la vía jerárquica correspondiente. Sin embargo, mientras nosotros presentábamos los proyectos solicitados, desde la cartera educativa firmaban a escondidas la resolución que eliminaba estas horas.

Somos una Escuela Pública de Gestión Social, donde la educación se construye en un vínculo permanente con la comunidad. Quitar arbitrariamente estas horas significa debilitar un proyecto que sostiene y acompaña a chicos y chicas que necesitan de la escuela como refugio de sus sueños para proyectar un futuro mejor. Avanzar sin diálogo implica olvidar que la educación pública no se reduce a tener una vacante, sino a garantizar que los alumnos tengan un acompañamiento continuo y transformador de sus vidas.

Desde el Consejo Directivo, junto a toda la comunidad educativa de la E.P.G.S. Nº1, exigimos que el Ministerio dé marcha atrás con esta resolución. Hemos iniciado las gestiones administrativas correspondientes, pero frente a la falta de respuestas decidimos hacer pública esta situación. Nuestra comunidad permanece organizada y decidida a defender nuestra escuela, el trabajo de nuestros docentes y el futuro de nuestros estudiantes”.

Firman: Consejo Directivo de la E.P.G.S. N°1 “Héroes Latinoamericanos”

Barrio Segundo David Peralta “Mate Cosido”

Resistencia – Chaco