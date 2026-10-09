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Zimmermann florece en París: romanticismo, mariposas y el regreso del boho más sofisticado

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La firma australiana presentó su colección Primavera-Verano 2027 en la Semana de la Moda de París. Inspirada en las mariposas y la belleza de la naturaleza, la propuesta reafirma el regreso del estilo bohemio con vestidos etéreos, encajes y una feminidad delicada pero poderosa.

Hay marcas que tienen la capacidad de transportar a otro universo apenas comienza el desfile. Eso fue exactamente lo que logró Zimmermann en la Semana de la Moda de París, donde presentó su colección Primavera-Verano 2027, una oda al romanticismo contemporáneo, la naturaleza y la feminidad en constante transformación.

Bajo el nombre Kaleidoscope, la firma australiana volvió a demostrar por qué es una de las favoritas de quienes aman el lujo relajado, los vestidos soñados y ese aire bohemio que, temporada tras temporada, sigue reinventándose.

Zimmermann primavera verano 2027
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Una colección inspirada en la belleza de las mariposas

Zimmermann primavera verano 2027
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Zimmermann primavera verano 2027

La inspiración nació durante una visita de Nicky Zimmermann, directora creativa de la marca, al Museo Australiano, donde descubrió una histórica colección de mariposas. Lejos de quedarse en la belleza estética de estos insectos, la diseñadora encontró en ellas un símbolo de transformación, libertad y fortaleza.

Zimmermann primavera verano 2027
Zimmermann primavera verano 2027

Ese concepto atraviesa toda la colección. Las alas aparecen reinterpretadas en estampas, aplicaciones, bordados y volúmenes tridimensionales que aportan movimiento a vestidos, faldas y tops. Nada resulta literal: todo invita a imaginar una mujer que se transforma sin perder su esencia.

Zimmermann primavera verano 2027
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El boho romántico vuelve a ser protagonista

Zimmermann primavera verano 2027
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Las siluetas fluidas dominaron la pasarela. Vestidos largos con transparencias, faldas vaporosas, blusas livianas y conjuntos coordinados construyen un guardarropa femenino, elegante y muy fácil de imaginar tanto en un evento especial como en unas vacaciones junto al mar.

Zimmermann primavera verano 2027
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La paleta cromática también remite a un jardín en plena floración. Los amarillos mantequilla, los tonos crema, los verdes suaves, los marrones tierra y pequeños acentos coral aportan calidez a una colección luminosa, donde cada look parece estar bañado por la luz del atardecer.

Zimmermann primavera verano 2027
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Artesanía, encajes y detalles que elevan cada look

Como es habitual en Zimmermann, el trabajo artesanal ocupa un lugar central. Encajes, bordados, flores aplicadas y delicados detalles convierten cada prenda en una pieza casi de alta costura, aunque sin perder esa impronta relajada que caracteriza a la firma.

Zimmermann primavera verano 2027
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Pero la colección también encuentra equilibrio con prendas de espíritu utilitario. El denim, los pantalones de líneas más estructuradas, las chaquetas y los accesorios de mayor presencia aportan contraste y hacen que la propuesta resulte contemporánea y perfectamente adaptable al día a día.

Zimmermann primavera verano 2027
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Las claves del desfile de Zimmermann que marcarán tendencia

Si algo dejó claro la pasarela parisina es que el boho chic sigue consolidándose como una de las grandes tendencias de la temporada. Vestidos románticos, transparencias sutiles, encajes, flores, volados y tejidos livianos vuelven a ocupar un lugar central en el guardarropa, ahora combinados con piezas de inspiración utilitaria que aportan modernidad.

Zimmermann primavera verano 2027
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Con Kaleidoscope, Zimmermann propone una moda delicada, luminosa y sofisticada, donde la naturaleza no solo inspira los estampados, sino también una nueva manera de entender la feminidad: libre, poderosa y profundamente elegante.

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Desfile Zimmermann primavera verano 2027

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Fotos: Fotonoticias.

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