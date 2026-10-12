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El Episcopado pidió rezar por la salud de León XIV: “Que el Señor le conceda fortaleza y paz”

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La Iglesia publicó un breve mensaje deseándole al sumo pontífice que la intervención “se desarrolle favorablemente”. El papa se operará de un nódulo en el pulmón.

El Episcopado pidió rezar por la salud del papa León XIV: “Que el Señor le conceda fortaleza y paz”. La cúpula de la Iglesia Católica en la Argentina pidió “una oración especial” por el sumo pontífice, que anunció que se operará de un nódulo en el pulmón antes de su viaje a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre.

En un breve comunicado, el presidente de la CEA, Marcelo Colombo, y el secretario general de la organización, Raúl Pizarro, expresaron: “La Conferencia Episcopal Argentina invita a todo el Pueblo de Dios a unirse en una oración especial por el Papa León XIV, ante la intervención quirúrgica a la que será sometido. Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”.

“La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él, como nos lo ha pedido, acompañándolo con nuestro afecto, cercanía y oración, y confiándolo especialmente al cuidado maternal de la Virgen María”, agregaron.

Los detalles de la operación a la que se someterá el papa León XIV antes de su viaje a la Argentina

El pontífice dijo que el diagnóstico fue detectado durante unos controles. “Fue encontrado en una fase inicial y bien localizado”, detalló. (Foto: Reuters)

A un mes para su visita a la Argentina, el jefe de la Iglesia Católica anunció que se operará en los próximos días para extirparse un nódulo en un pulmón.

El pontífice detalló que el diagnóstico fue detectado en una etapa temprana y que luego de la cirugía estará internado cerca de una semana el Hospital Gemelli.

El Papa dijo el Papa desde la ventana del Palacio Apostólico, ante los fieles que acudieron a escuchar el Ángelus: “Recientemente, durante algunos controles, los médicos me encontraron un nódulo circunscrito en el pulmón. Fue encontrado en una fase muy inicial y bien localizado”.

León XIV explicó que los médicos aclararon que es “oportuno intervenir” y que, siguiendo sus consejos, decidió “operarse para extirparlo”. El Papa se mostró tranquilo ante los fieles que lo escuchaban en la Plaza de San Pedro: “Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a su oración. Gracias y buen domingo”.

Luego, en un breve comunicado, el vocero vaticano, Matteo Bruni, explicó: “La intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana. El tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana”.

León XIV cumplió 71 años en septiembre, fue elegido papa el 8 de mayo de 2025 y se convirtió en el primer estadounidense de la historia en llegar a lo más alto de la Iglesia Católica. En su agenda más próxima está programado un viaje apostólico, del 6 al 17 de noviembre, a Uruguay, la Argentina y Perú.

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