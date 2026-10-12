Mayra Arena habló de pobreza y advirtió que los problemas se acentuaron con Milei

La analista vinculó el deterioro económico con la gestión de Milei y analizó la pobreza, el empleo y el escenario electoral de 2027.

La consultora política Mayra Arena habló de las cifras de pobreza y reconoció que muchos problemas económicos del país se “acentuaron” con la llegada de Javier Milei como presidente. También habló del kirchnerismo y el empleo en el país.

“Con Alberto Fernández se legalizaba por primera vez un salario por debajo de la canasta básica y cuando llega Milei, todo termina de quedar 10 veces más caro de lo que estaba, los problemas económicos se acentuaron, no se crearon. El transporte aumentó mucho y eso se ve porque todo requiere de moverse”, comenzó diciendo en una nota en Radio Splendid.

Sobre la actualidad de los alquileres o los aumentos de los servicios, Arena entiende que la gente no le recrimina eso al presidente, pero “sí le reclama la cuestión monetaria o fiscal, es decir, que la plata no alcanza”.

La diferencia entre pobreza y marginalidad, según Mayra Arena

La analista política marca una gran diferencia entre los conceptos de pobreza y marginalidad, porque ella explica que “en la actualidad tenemos gente no tan pobre con riesgos de marginalidad porque para ser marginal, lo primero que debe darse es la soledad familiar y social. Hoy lo que más preocupa es el clase media baja, que está condenado a ser emprendedor porque no alcanza el dinero”.

Por otro lado, Mayra Arena hizo un análisis de cómo la sociedad ve hoy al kirchnerismo y reconoce que “el pueblo hoy es anti kirchnerista, algo que no pasaba antes, 20 años atrás, cuando el pueblo era naturalmente peronista. Creo que la desazón por Milei todavía no alcanza para una vuelta del peronismo”.

En cuanto a las elecciones de 2027, la consultora indicó que “la gente se mueve con criterios razonables de su día a día, no por lo que diga el presidente Milei, si él continúa con esa batalla cultura, perdería en las elecciones”.

La crítica de Marcela Pagano al gobierno por la pobreza

La diputada nacional Marcela Pagano cuestionó al presidente Javier Milei por los datos de la pobreza que arrojó el INDEC, confirmando una suba de más del 30% en el primer trimestre del 2026.

“El jueves el INDEC le pinchó el globo: la pobreza subió al 32,3%. Más de 15 millones de personas”, expresó la legisladora del monobloque Coherencia. Además, la diputada se quejó de que el mandatario libertario entregue siempre “cifras distintas” sobre los pobres en Argentina.