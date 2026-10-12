Jorge Asís repasó los ‘errores’ de Javier Milei y sentenció: «Monetizaron con LIBRA»

El analista político Jorge Asís volvió a criticar al Gobierno de Javier Milei e hizo un repaso de los “errores” cometidos por el presidente, incluyendo el caso $LIBRA, la salida del exjefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, o la salida de Diana Mondino de la Cancillería.

Como es habitual, Asís utiliza su cuenta de X para efectuar estas publicaciones, cargadas de metáforas pero con muchos aspectos de la realidad del país. “Monetizaron con Libra demasiado rápido la presidencia y todavía Manuel Adorni no supo explicar cómo la juntó. Mojaron la medialuna en el desayuno imperdonable de los discapacitados”, comenzó diciendo.

Luego, Asís hizo referencia a la política exterior y a las salidas de Mondino y Sonia Cavallo: “Echaron a la canciller Diana Mondino por haber votado en Naciones Unidas como correspondía y fusilaron a la embajadora Sonia Cavallo de la OEA porque al Fenómeno no le cayó bien un informe mensual del padre Mingo”.

Jorge Asís habló de la foto de Javier Milei con Donald Trump

El analista y escritor también incluyó en su análisis de redes sociales la recordada imagen de Javier Milei -a quien apoda el ‘Fenómeno’- con Donald Trump en un evento de gala en los Estados Unidos, la cual fue muy criticada por miembros de la oposición.

“Como inapelable cholulo el Fenómeno se fue con la Guantanamera instrumental a la kermesse ultra derechista de Mar o Lago porque un astuto identificado le prometió una fotografía con Donald”, comentó Jorge Asís, recordando que también se sacó una imagen con Tony Blinken, ex secretario de Estado de Joe Biden.

A lo que hace referencia el analista político es a la gran cercanía política que plantea el presidente con los Estados Unidos y sobre todo, con la figura de Donald Trump, a quien considera un líder político mundial, al igual que Netanyahu.

Para el Turco Asís, el gobierno libertario “está terminado”

En una entrevista que Jorge Asís brindó en el canal C5N, brindó un duro diagnóstico del gobierno nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2027, afirmando que “este Gobierno está terminado aunque sea reelecto”.

Desde su perspectiva, la interna dentro de la Libertad Avanza no favorece al Ejecutivo y considera que “poner tanto el acento en Milei tampoco lo favorece a Milei”. También resaltó la figura de Karina Milei, aunque la toma como un “instrumento” de poder de su hermano.