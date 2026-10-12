Connect with us

Hi, what are you looking for?

Opinión

Jorge Asís repasó los ‘errores’ de Javier Milei y sentenció: «Monetizaron con LIBRA»

Published

El analista político Jorge Asís volvió a criticar al Gobierno de Javier Milei e hizo un repaso de los “errores” cometidos por el presidente, incluyendo el caso $LIBRA, la salida del exjefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, o la salida de Diana Mondino de la Cancillería.

Como es habitual, Asís utiliza su cuenta de X para efectuar estas publicaciones, cargadas de metáforas pero con muchos aspectos de la realidad del país. “Monetizaron con Libra demasiado rápido la presidencia y todavía Manuel Adorni no supo explicar cómo la juntó. Mojaron la medialuna en el desayuno imperdonable de los discapacitados”, comenzó diciendo.

Luego, Asís hizo referencia a la política exterior y a las salidas de Mondino y Sonia Cavallo: “Echaron a la canciller Diana Mondino por haber votado en Naciones Unidas como correspondía y fusilaron a la embajadora Sonia Cavallo de la OEA porque al Fenómeno no le cayó bien un informe mensual del padre Mingo”.

Jorge Asís habló de la foto de Javier Milei con Donald Trump

El analista y escritor también incluyó en su análisis de redes sociales la recordada imagen de Javier Milei -a quien apoda el ‘Fenómeno’- con Donald Trump en un evento de gala en los Estados Unidos, la cual fue muy criticada por miembros de la oposición.

“Como inapelable cholulo el Fenómeno se fue con la Guantanamera instrumental a la kermesse ultra derechista de Mar o Lago porque un astuto identificado le prometió una fotografía con Donald”, comentó Jorge Asís, recordando que también se sacó una imagen con Tony Blinken, ex secretario de Estado de Joe Biden.

A lo que hace referencia el analista político es a la gran cercanía política que plantea el presidente con los Estados Unidos y sobre todo, con la figura de Donald Trump, a quien considera un líder político mundial, al igual que Netanyahu.

Para el Turco Asís, el gobierno libertario “está terminado”

En una entrevista que Jorge Asís brindó en el canal C5N, brindó un duro diagnóstico del gobierno nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2027, afirmando que “este Gobierno está terminado aunque sea reelecto”.

Desde su perspectiva, la interna dentro de la Libertad Avanza no favorece al Ejecutivo y considera que “poner tanto el acento en Milei tampoco lo favorece a Milei”. También resaltó la figura de Karina Milei, aunque la toma como un “instrumento” de poder de su hermano.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Sitech Castelli se sumó al rechazo al proyecto oficialista que voltea la cláusula gatillo

El gremio advirtió que la iniciativa del gobierno de Zdero prohíbe los mecanismos automáticos de indexación salarial. Se declaró en estado de alerta máxima...

2 días ago

Bienestar

El músculo crece durante el descanso: cuántas horas hay que dormir para favorecer su desarrollo y recuperarse mejor después de entrenar

La reparación de tejidos, la producción de proteínas y el rendimiento físico dependen, en parte, de un buen descanso nocturno. Qué dice la ciencia...

4 días ago

NOTICIAS

Salud afirma que está garantizada la cobertura de ambulancias en el Chaco

El Ministerio de Salud del Chaco informó que la red sanitaria provincial cuenta con ambulancias, vehículos y personal capacitado para garantizar la atención de...

4 días ago

POLICIALES

Mató a un hombre en una plaza, se arrepintió y la familia de la víctima le dio una respuesta inesperada: “Te perdono”

Pablo García reconoció haber asesinado a Marcelo Medel en 2024, durante un ataque a tiros en Puerto Madryn. En una audiencia judicial, el acusado...

4 días ago