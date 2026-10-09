El inesperado mensaje que Jorge Rial le dedicó a Morena tras meses de tensión: “Que valga la pena el sufrimiento”

Jorge Rial tuvo un gesto de acercamiento a su hija Morena. La joven quedó involucrada en hechos delictivos por los cuáles hace seis meses que cumple prisión domiciliaria.

Esta semana la mediática volvió a ser noticia, pero por algo positivo: se volvió a reunir con sus dos hijos, Amadeo, que cumplió dos años el martes, y Francesco Benicio, que viajó desde Córdoba junto a su papá para estar en el cumpleaños de su hermano.

Este jueves, el periodista se mostró feliz con el avance de su hija y en sus historias de Instagram compartió una foto de ella con los dos pequeños. “Todo tiene que tener un final feliz en algún momento para que valga la pena el sufrimiento, la pelea y hasta casi dejar la vida en el camino”, escribió junto a gif de corazones.

El mensaje de Jorge Rial a su hija Morena. (Foto: Instagram /jrial /moreerial)

Morena Rial reapareció tras seis meses de prisión domiciliaria: las fotos

Morena Rial volvió a mostrarse en público después de varios meses de cumplir prisión domiciliaria. La mediática obtuvo una autorización de la Justicia para salir de su casa durante dos horas y asistir al cumpleaños número dos de su hijo menor, Amadeo.

La información fue dada a conocer por Fernanda Iglesias al aire de Puro Show (eltrece), donde compartió imágenes del festejo que se realizó en una plaza de Colegiales.

En las fotos, Morena aparece junto a sus dos hijos y otros familiares y allegados. Según contó la periodista, la mediática se mostró “muy bien” y con un notable cambio en su aspecto.

Morena Rial compartió el cumpleaños de Amadeo junto a sus dos hijos y sus seres queridos (Foto: Captura eltrece)

“Está muy bien Morena. No sé si la vieron. La verdad que se la ve bastante mejor”, comentó Iglesias durante el programa. Y agregó: “Se la ve bastante bien”.

Según explicó Iglesias, Facundo fue quien llevó al menor hasta Buenos Aires para que pudiera compartir el cumpleaños de Amadeo. En este sentido, destacó que el padre del pequeño busca favorecer nuevamente el vínculo entre Morena y su hijo mayor.

“Se empezaron a vincular Facundo, que es el papá del primogénito. Quiere que nuevamente Morena pueda vincularse con su hijo”, contó Iglesias.

Morena Rial reapareció públicamente durante el festejo por los dos años de su hijo Amadeo (Foto: Captura eltrece)

La relación entre ambos había atravesado momentos de tensión, pero actualmente habría un acercamiento que permitió que los dos hermanos pudieran compartir el festejo.

En las imágenes también aparece Rocío, una persona cercana a Morena que actualmente la acompaña en el cuidado cotidiano de Amadeo. Según explicó Iglesias, Rocío ayuda con el nene mientras Morena cumple con la prisión domiciliaria y no puede salir libremente de su casa.