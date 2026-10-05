Chaco: dos bebés de cuatro meses y una mujer embarazada murieron por hambre

Comunidades originarias denuncian muertes por desnutrición, abandono estatal y clientelismo en la asistencia alimentaria del gobierno de Zdero.

La grave crisis humanitaria y social que atraviesa Pampa del Indio -localidad a 220 kilómetros de Resistencia- ha derivado en trágicos fallecimientos por desnutrición —incluyendo dos bebés de cuatro meses y una mujer embarazada—, desatando duras críticas de las comunidades originarias contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei y la gestión del programa alimentario provincial Ñachec, al que acusan de clientelismo y de desatender una emergencia alimentaria que también golpea dramáticamente en las aulas escolares.

Voceros de la comunidad indígena de Pampa del Indio denunciaron que, en el transcurso del último mes, murieron dos bebés originarios en el hospital Dante Tardelli. Ambas muertes se produjeron como consecuencia de cuadros severos de desnutrición y deshidratación, agravados por la falta de asistencia social de la gestión de Leandro Zdero.

El pasado domingo 27 de septiembre falleció Nehemías Paredes, un bebé de tan solo cuatro meses. El menor ingresó con vida a la guardia del hospital local con un diagnóstico de bajo peso, deshidratación y dificultades respiratorias, pero murió pocas horas después.

A este caso se suma el de Fernando Dylan Méndez, otro bebé de cuatro meses que falleció en la misma guardia el 26 de agosto de 2026, tras ingresar con deficiencia respiratoria, deshidratación y signos evidentes de desnutrición.

Asimismo, la comunidad lamenta la muerte de Sara Torres, una mujer de 30 años en estado de gestación que falleció el 30 de agosto a causa de una anemia grave. Sara era madre de tres niños pequeños y residía en el paraje Cancha Larga-paraje cercano a Pampa del Indio-, bajo condiciones de extrema vulnerabilidad.



Las muertes ocurrieron en Pampa del Indio.

El genocidio que la gestión de Zdero quiere tapar

En declaraciones brindadas al programa Argentinos de Mal por Radio Independencia, Fernando Mendoza, vocero de la comunidad, denunció que esta situación constituye un “genocidio silencioso” contra su pueblo. “Nadie se da cuenta, nadie quiere ver, los medios miran para otro lado, mientras el gobierno quiere tapar este genocidio que viene sufriendo nuestro pueblo”, afirmó. Mendoza responsabilizó de manera directa a las gestiones de Zdero y Milei por la falta de oportunidades y el deterioro de las condiciones de vida en la zona.

Respecto a la administración provincial, cuestionó la efectividad del programa social Ñachec: “Asisten cada dos meses y con solo ocho productos; resulta una medida extremadamente insuficiente”. En relación con las políticas nacionales, el referente indígena criticó la eliminación del Potenciar Trabajo. “Nuestros hermanos, que recibían apenas 78 mil pesos al mes, se quedaron sin sustento, sin comida y sin oportunidades”, señaló.

Para las empresas, concesiones; para los pobres, nada

Mediante el decreto 198/2024, el gobierno nacional disolvió el programa Potenciar Trabajo y anunció su reestructuración en dos iniciativas: Volver al Trabajo (enfocado en la capacitación e inserción laboral de personas de entre 18 y 49 años) y el programa de Acompañamiento Social (destinado a adultos mayores de 50 años y madres de cuatro o más hijos). Sin embargo, Mendoza aseveró que ninguno de esos programas ha tenido alcance real en la zona: “Ninguna de las iniciativas que supuestamente reestructuró la gestión de Milei llegó a Pampa del Indio; todo quedó en promesas”.

Un dato deja expuesto qué sectores son prioritarios para la gestión nacional. Mientras recortó la asistencia social para las personas más vulnerables —como la comunidad originaria en Chaco—, el Ejecutivo libertario otorgó de forma paralela “un perdón contable” de aproximadamente 1.842 millones de dólares de deuda histórica que las distribuidoras eléctricas mantenían con la compañía estatal mayorista CAMMESA.



En una provincia con cada vez más desnutridos, CAMMESA recibió pingues beneficios.

“Profe, tengo hambre”

Tras caminar aproximadamente 10 kilómetros desde su casa hacia la escuela, un alumno de una escuela secundaria del paraje Lote 4, ubicado a 23 kilómetros de Pampa del Indio, se descompensó por hambre.

“Profe, tengo hambre, desde el jueves que no como nada”, le dijo Fidel Medina a su profesora antes de descompensarse. La noticia fue dada a conocer por la propia docente del establecimiento, la profesora Tuty Aguirre, quien visibilizó el drama familiar que rodea al joven.

Según relató la educadora, Fidel es un qom de 18 años que cursa el quinto año del secundario y sufrió recientemente la pérdida de su madre. En medio del duelo, su padre debió viajar de urgencia para realizar los trámites del sepelio, dejando al estudiante y a su hermano completamente solos y sin alimentos en su vivienda del Lote 4 -otro paraje rural, ubicado a 23 kilómetros de Pampa del Indio-.

El hambre acecha a los pueblos indígenas

La crisis alimentaria en las comunidades originarias de Chaco expone una cruda realidad cotidiana donde el hambre golpea tanto en los hogares como en las aulas; así lo advirtió la docente Tuty Aguirre al relatar que los alumnos suelen llegar pidiendo varios platos de comida al inicio de la semana y que, aunque los comedores escolares funcionan, resultan insuficientes frente a la vulnerabilidad extrema que se vive fuera de la escuela.

Según la docente Tuty Aguirre, la desgarradora situación de su alumno que se desmayó por hambre suele ser moneda corriente en esa región del interior chaqueño. “No es algo que nos sorprenda. No es un caso excepcional, lamentablemente”, dijo la profesora en diálogo con Redes Chaco.

“Todos los lunes la mayoría de los alumnos es natural que pidan 3 platos de comida, porque no vienen bien alimentados de sus hogares el fin de semana”, decribió la docente el drama habitual que observan en su colegio ante la falta de alimentos en la comunidad originaria.

Consultada sobre si actualmente funciona el comedor escolar de su colegio, Tuty expresó: “Sí, funciona, alcanza para la escuela, pero no basta para resolver la situación angustiante que viven muchas familias en esta comunidad. El drama está en los hogares de los chicos, en toda la comunidad”.

El hospital Dante Tardelli en Pampa del Indio debe lidiar de manera recurrente por consultas por anemia o desnutrición de personas de la comunidad Qom. “Casi todos los adultos de la comunidad presentan signos de anemia. La gran mayoría tiene una medición de hemoglobina de 8, lo que representa una muestra alarmante de como la falta de alimentos golpea a esta gente”, declaró a Redes Chaco una fuente del propio hospital público de esa ciudad.



Niños con hambre en Chaco, la postal que duele.

Ñachec, una estructura clientelar del zderismo

La gestión provincial que encabeza el gobernador Leandro Zdero implementó a los pocos meses de asumir el programa alimentario Ñachec (“Gracias” en Qom). El programa básicamente consiste en entregar cada tres meses una caja de mercadería con tan solo ocho productos de marcas de cuarta categoría: un paquete de lentejas Doroteo de 400 gramos, un kilo de yerba mate Andresito, un kilo de sémola de maíz para preparar polenta marca P&P, un kilo de arroz Fink, 900 cc de aceite de girasol Legítimo, un kilo de harina de trigo Brüning, un kilo de azúcar Dulcy y 800 gramos de leche en polvo Vidalac.

Con este programa, según la versión oficial, se buscaba paliar la emergencia alimentaria de los sectores más vulnerables de la provincia chaqueña. “Vamos a garantizar la asistencia alimentaria, y terminar con los intermediarios”, suele repetir como eslogan el gobernador Zdero a la hora de destacar al Ñachec. Sin embargo, en los hechos, el Ñachec es una fenomenal estructura clientelar del oficialismo. Son los punteros de Zdero quiénes deciden a quiénes se reparte este beneficio.

Ñachec: lejos de la promesa de “terminar con los intermediarios”

Otra de las críticas al programa Ñachec es el uso político que hace la gestión de Leandro Zdero, en contradicción con su discurso oficial de “terminar con los intermediarios en la asistencia social”. Justamente el vocero indígena Fernando Mendoza expuso otra contradicción de la gestión provincial sobre el Ñachec: “Los punteros de Zdero en el Ñachec entregan la mercadería a quienes ellos deciden, no a la gente que realmente necesita”, declaró hace un tiempo en Argentinos de Mal.

“El Ñachec es una burla: reparten solo ocho productos de muy baja calidad y lo entregan cada tres o cuatro meses, mientras la gente de nuestro pueblo se muere por hambre o tuberculosis”, aseguró Mendoza.

Esta acusación fue confirmada por Marcos Resico, secretario de Asuntos Estratégicos y mano derecha del gobernador. En un audio filtrado en 2025 ordenaba: “Las becas y mercadería del Ñachec hay que repartirlas solamente donde a nosotros nos sirva”.

El audio filtrado de Resico ocurrió antes de las elecciones en el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), organismo que debería garantizar los derechos de las comunidades indígenas. El presidente electo fue Florencio Díaz, militante del oficialismo. Hoy, el IDACH es el centro de los cuestionamientos de parte de la comunidad indígena. “Florencio debería defendernos, su pueblo se muere de hambre y tuberculosis, mientras él guarda silencio o defiende al gobierno”.

Un organismo indígena con una caja de 2.000 millones y un pueblo con hambre

El IDACH es el Instituto del Aborigen Chaqueño. Es un organismo supuestamente autárquico del gobierno de la provincia del Chaco creado el 14 de mayo de 1987 a través de la ley 3258, conocida como la ley del Aborigen Chaqueño. Tiene como función principal ser la autoridad de aplicación de las políticas públicas destinadas a la atención, desarrollo e integración de los pueblos indígenas originarios de la provincia: las etnias Qom, Wichí y Moqoit.

Tras el triunfo de Florencio Díaz como presidente del IDACH, otro funcionario de Zdero, Jorge Gómez —entonces ministro de Gobierno y Justicia, hoy diputado provincial— reconoció en otro audio filtrado: “La caja del IDACH la vamos a manejar nosotros, Florencio no va a manejar ni las agujas de su reloj”.

La caja del IDACH no es un tema menor. Según el presupuesto provincial 2026, el IDACH tiene asignado 2.028.555.099 de pesos. Es una cifra que serviría para paliar varias de las necesidades básicas que atraviesa hoy el pueblo indígena chaqueño. No obstante, los hechos apuntan otra realidad.

Actualmente, eso que anticipaba Jorge Gómez es lo que sucede: el IDACH funciona bajo control remoto del ejecutivo provincial. Florencio Díaz permanece ausente y no se pronuncia frente a la hambruna ni ante las muertes por falta de asistencia sanitaria en su propia comunidad.

Orlando Charole, expresidente del IDACH y exdiputado provincial, apuntó directamente contra el uso clientelar del Ñachec que hace el gobierno de Zdero. “Todo lo que dijo el diputado zderista, Jorge Gómez, en ese audio filtrado es lo que está pasando en la actualidad. La caja del IDACH la dispone el ejecutivo chaqueño, mientras nuestra gente se muere por hambre”, afirmó en declaraciones a Redes Chaco.



Jorge Gómez, exministro de Gobierno y Justicia y actual diputado provincial.

Crecen las muertes por hambre

El juez Jorge Sinkovich, quien se desempeñaba a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nro. 6 de Resistencia, presentó su renuncia ante el Superior Tribunal de Justicia de Chaco el jueves 13 de noviembre de 2025. La dimisión del magistrado fue inducida por presiones del gobierno provincial, que reaccionó ante los astreintes dictados por el juez frente al incumplimiento de la gestión de Leandro Zdero de asistir con alimentos, agua potable y medicamentos a la comunidad wichí.

Sinkovich había fijado el 24 de agosto de 2025 una multa de 85,9 millones de pesos diarios contra el gobierno provincial por no cumplir una medida cautelar orientada a garantizar asistencia alimentaria y agua potable a unos 30 mil wichís del norte chaqueño. Tras esa resolución, el magistrado afrontó un pedido de jury de enjuiciamiento impulsado por el oficialismo, que cuenta con mayoría en el Consejo de la Magistratura.

Sinkovich denunció públicamente una persecución política y responsabilizó directamente al gobernador Zdero, señalando en conferencia de prensa que fue “colgado en una plaza”.

Casi once meses después de su salida forzada, la Justicia chaqueña aún no se expidió sobre la cuestión de fondo respecto a la asistencia alimentaria, de agua potable y de medicamentos para la población wichí. Acuciados por el hambre, los casos de tuberculosis y el abandono estatal, las comunidades llevaron a cabo un acampe de dos semanas de protesta durante junio de 2026 en El Impenetrable.

Durante la protesta en Misión Nueva Pompeya, la defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, se trasladó al territorio para interiorizarse sobre la situación y dialogar con los referentes locales. Tras constatar una extrema vulnerabilidad, la funcionaria remarcó la urgencia de una respuesta estatal coordinada y solicitó al Superior Tribunal de Justicia definiciones rápidas sobre las medidas cautelares. En sus declaraciones públicas, expuso el nivel de desesperación de las familias al relatar que, al consultarles sobre sus prioridades, la respuesta generalizada era simplemente pedir “comida, cualquier cosa”.

La defensoría General del Poder Judicial realizó un relevamiento en los centros de salud de la zona cuyos resultados expusieron casos de niños con bajo peso, talla baja y tuberculosis.

Las acciones judiciales impulsadas desde la defensoría General Adjunta ante el Juzgado Civil y Comercial Nro. 6 de Resistencia se centraron en ordenar al gobierno provincial la asistencia urgente con agua potable, alimentos y la cobertura sanitaria básica.

A pesar de las medidas cautelares dictadas para garantizar la provisión de insumos a los centros de salud, la asistencia alimentaria y el acceso al agua potable siguen sin una solución definitiva. La Justicia chaqueña demora la resolución de fondo y el Ejecutivo provincial se toma su tiempo, como si el hambre diera una tregua. Mientras tanto, las muertes por desnutrición continúan aumentando en el Chaco.

Roberto Espinoza REALPOLITIK.