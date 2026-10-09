En el axelismo ponen en duda que Máximo sea elegido presidente del Congreso del PJ bonaerense

Ese era el acuerdo cuando se resolvió la lista de unidad que coronó a Kicillof como el líder del partido.

En el axelismo ponen en duda que Máximo Kirchner sea elegido como presidente del Congreso del PJ bonaerense debido a que la correlación de fuerzas en el peronismo se inclina ahora hacia al gobernador.

En febrero, cuando se definió una lista de unidad que le permitió a Kicillof quedarse con la presidencia del partido, se había acordado que Máximo sería elegido presidente del Congreso partidario.

Ese cargo no se resolvió en ese momento porque es el partido quien debe formalizarlo a partir de una serie de pasos legales como la constitución del Consejo del PJ que debe convocar luego al Congreso.

El axelismo arma un partido, pero en el entorno de Kicillof aseguran que usarán el PJ

Ahora, en el entorno del gobernador ponen en duda que el elegido para presidir el Congreso sea el líder de La Cámpora. Argumentan que cambió la correlación de fuerzas luego de que los candidatos del gobernador se impusieran en marzo en la mayoría de los 16 distritos en los que hubo elecciones internas.

Fuentes de La Cámpora dijeron a LPO que este viernes iba a haber una reunión en La Plata por este tema y se suspendió: “Una vez más Axel incumple los acuerdos políticos”, dispararon.

El Congreso es el órgano que define la estrategia electoral del partido y es clave al momento de conformar alianzas.

Las conversaciones arrancarán en los próximos días. El Congreso del partido debería realizarse apenas unos días después de la visita de León XIV a la Argentina. Será una negociación compleja que se dará incluso durante las actividades del Sumo Pontífice en el país.

En la discusión por la conducción del PJ bonaerense, La Cámpora había logrado retener la presidencia del Congreso. No es un cargo menor toda vez que es el órgano que define la estrategia electoral del partido y es clave al momento de conformar alianzas.

El control de los resortes electorales del partido será clave ante la posibilidad de que las distintas facciones del peronismo no logren un acuerdo de cara a la elección del año próximo.

En el axelismo saben que tienen el control del PJ bonaerense, pero también son conscientes que Cristina y Máximo Kirchner tienen el PJ nacional. “Tenemos otros partidos. Está el Frente Grande y se está trabajando en una estructura propia”, dicen fuentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la línea interna que lidera Kicillof dentro del peronismo.

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En el entorno de Axel se entusiasman con una serie de movimientos políticos que el gobernador tiene previsto para las próximas semanas. Algunas versiones indican que la presidencia del Congreso del partido podría servir como moneda de canje para que La Cámpora destrabe en la Legislatura un proyecto que voltea los límites que pesan sobre la reelección indefinida de los intendentes.

El axelismo se reconoce en minoría en la Legislatura y saben que es La Cámpora quien tiene el control sobre el Senado y Diputados.