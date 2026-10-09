CGT marchó contra el Gobierno Nacional en defensa de la industria y el empleo

La central marchó en Buenos Aires y denunció cierres de empresas, pérdida de empleos y deterioro de la actividad productiva.

(BUENOS AIRES).- “las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, fue la consigna de la CGT, que el 8 de octubre se movilizó en defensa de la industria nacional y contra la política económica de Javier Milei. La protesta se realizó en el centro de Buenos Aires y estuvo acompañada por un documento crítico a la gestión oficial.

Los dirigentes se reunieron a las 14 en las inmediaciones del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), sobre la avenida Belgrano 665, y marcharon hacia el edificio del ex Ministerio de Industria. El reclamo apuntó al impacto del modelo económico sobre las PyMEs y el empleo, además de la industria, la construcción y el comercio. La central dijo que buscaba “visibilizar” la realidad productiva y “alertar sobre la difícil situación que atraviesa”, y definió a las pequeñas y medianas empresas como “el principal sostén del empleo”.

En el documento, la CGT sostuvo que el modelo político, económico y social del Gobierno Nacional está “monitoreado” por el Fondo Monetario Internacional y responde a intereses que “no son los nuestros”. La central acusó al programa de destruir la producción: “Están destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos”.

La CGT calificó de “angustiante” la situación social y señaló un aumento de la “pobreza y la marginalidad”. Afirmó que “cientos de miles de hogares” sufren “carencias alimentarias severas” y que las deudas de las familias de clase media generan “graves alarmas en materia de salud mental”. También denunció que jubiladas y jubilados no podían comprar medicamentos, que había personas con discapacidad sin atención y que se desfinanciaban la salud, la educación, la investigación científica, la obra pública, la infraestructura vial y el transporte.

Los problemas de la industria

La central advirtió que el achicamiento de la actividad productiva perjudica la cadena de pagos y debilita los entramados regionales, además de provocar dificultades y cierres de empresas. Como alternativa, sostuvo: “No estamos proponiendo una economía cerrada, sino la necesidad de configurar una apertura comercial inteligente, en función de nuestros recursos y de nuestras posibilidades, pero con la certeza de que ningún país se desarrolla sin industria”. La legisladora Claudia Neira difundió cifras que registran desde noviembre de 2023 3.117 empresas cerradas y 104.090 empleos registrados perdidos en la Ciudad de Buenos Aires.

Al cierre, hablaron los integrantes del triunvirato Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello. Jerónimo reclamó que el Gobierno debe “cambiar su estrategia de modelo económico” porque lo único que hace “es expulsar a los argentinos hacia la pobreza” y “agudizar su situación”; agregó: “Tenemos la obligación de estar unidos”.

Argüello cuestionó a Milei: “Milei es un servil a sus mandantes, los poderes económicos”, y advirtió: “Todos los días cierran empresas, hay muchos trabajadores que se quedan sin empleo”. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) confirmó su participación: “Estaremos acompañando la movilización de la CGT hacia el ex Ministerio de Producción. En defensa del trabajo con derechos y la producción popular”.

Pablo Moyano participó de la protesta y reclamó más presencia en las calles tanto de la CGT como del peronismo. “Hace rato venimos estando en la calle, y vamos a seguir estando. De parte del peronismo no lo estamos viendo y la CGT de vez en cuando moviliza”, sostuvo.

La central anunció que se sumará a la quinta Marcha federal Universitaria hacia Plaza de Mayo el 15 de octubre; Moyano también anticipó su participación: “Vamos a estar este jueves, el 15 de octubre, y en todas las convocatorias que sean en defensa de la soberanía nacional, de los derechos de los trabajadores y de los jubilados”. La semana anterior, la CGT había resuelto avanzar con dos movilizaciones antes de convocar de inmediato a un quinto paro general, mientras seguía abierta la discusión interna.