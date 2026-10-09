“Me siento sucio, me quiero bañar”: la frase de un nene de 5 años que alertó a sus padres por un presunto abuso en el jardín

Un nene de 5 años fue víctima de abuso en un jardín de infantes de Trelew y se lo contó a su familia con una estremecedora frase: “Me siento sucio, me quiero bañar”.

El hecho ocurrió en el Jardín de Nivel Inicial 405 del barrio San Martín y derivó en una denuncia formal ante la Comisaría de la Mujer.

Según el testimonio de la madre, el nene volvió de clases el lunes y expresó que se sentía “sucio” y pidió bañarse. Cuando ella le preguntó qué le pasaba, él contó lo ocurrido.

La víctima explicó que tenía sucia la zona de la cola y empezó a llorar cuando la madre intentaba revisarlo. En medio de la angustia, pudo contar que un nene y una nena lo habrían tocado en el jardín.

La reacción de la familia y la intervención de las autoridades

Tras escuchar el relato, los padres llevaron al niño a un médico para que fuera examinado y recurrieron al Servicio de Protección de los Derechos del Niño. Allí, el nene fue entrevistado y la próxima semana comenzará a recibir asistencia psicológica, según informó el diario Jornada.

El nene llegó perturbado a su casa y le dijo a su mamá que se sentía sucio. (Foto: Adobe Stock)

Al día siguiente, la familia se presentó en el jardín para pedir explicaciones. Según detallaron, se redactó un acta y les ofrecieron como alternativa cambiar al niño de sala. Sin embargo, los padres decidieron que el pequeño no volverá al establecimiento durante lo que resta del ciclo lectivo, aunque eso implique que no participe del egreso junto a sus compañeros.

Ante la respuesta de la escuela, cuestionaron a las autoridades del establecimiento. Según su versión, desde la institución les manifestaron que una situación así no podía ocurrir porque los chicos están bajo el cuidado de adultos. Además, aseguraron que sintieron que el episodio fue minimizado bajo el argumento: “Son nenes y se están conociendo”.

“Nosotros no estamos locos y nuestro hijo no inventa”, remarcaron los padres, quienes reclamaron que se tomen medidas respecto de las autoridades y docentes responsables.

La familia habló con los padres de la nena involucrada, quienes les dijeron que su hija también habría sido tocada previamente por el otro niño señalado y que luego ambos habrían tocado al nene.

Investigación y acompañamiento

La familia pidió que el caso sea investigado y que se esclarezca lo ocurrido dentro del jardín. El padre de la víctima expresó su preocupación por el origen de estas conductas.

Otros padres del jardín acompañaron a la familia y este miércoles se realizó una reunión con presencia policial, en medio de la preocupación generalizada.

Mientras avanza la investigación, los padres insisten en que su prioridad es que el niño reciba el acompañamiento profesional necesario. “Queremos que nuestro hijo esté bien”, afirmaron, y explicaron que la decisión de no enviarlo nuevamente al jardín busca preservar al menor hasta que se aclaren los hechos.