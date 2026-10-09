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Sorpresivo elogio de Massa: “Hadad tiene corazón peronista y cabeza desarrollista”

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Sergio Massa y Daniel Hadad intercambiaron sorpresivos elogios en medio de conversaciones en el Frente Renovador para acercar al dueño de Infobae al peronismo.

 

“Hadad tiene corazón peronista y cabeza desarrollista, hay que mirarlo en el escenario que viene”, dijo el ex ministro de Economía. Fue una devolución del gesto que tuvo el empresario durante una entrevista con Pamela David en América TV, en la que dijo que “Massa es el tipo que más conoce el Estado argentino”.

 

“Su virtud es ser el que aprende más rápido, tiene una capacidad de aprendizaje impresionante”, dijo Hadad, que coquetea con una candidatura presidencial para romper la polarización entre Javier Milei y el kirchnerismo.

 

“No conozco político que conozca lo que pasa en Jujuy, quién es el dirigente de Jujuy, y a la vez lo que pasa en Tierra del Fuego, quién está en la oposición de Tierra del Fuego, y lo que pasa en el Banco Interamericano de Desarrollo y quién es el que autoriza o no los créditos para Argentina. A mí me impresiona”, dijo el empresario de medios.

 

 

Luego del guiño, Massa le pidió a un grupo de dirigentes del interior del país del FR que miraran como una posibilidad el ingreso de Hadad al mundo panperonista para una posible candidatura presidencial.

 

Al líder del Frente Renovador lo escuchaban legisladores del interior del país como Ismael Bordagaray de La Rioja, Gabriela Lizzana de Mendoza, Sara Aparicio de Corrientes y Cristian Castro de Misiones, entre otros.

 

Massa pidió movilizar a un encuentro a fin de año de todo su frente para tener un congreso al estilo charla TED con participación por temáticas y regiones.

 

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