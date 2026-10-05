Una camioneta se incendió sobre la Ruta 16 tras sufrir un desperfecto mecánico

El episodio ocurrió este domingo por la noche, a la altura del kilómetro 13. El conductor logró salir ileso y el tránsito debió ser regulado de manera preventiva.

Una Ford EcoSport se incendió anoche sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 13, luego de sufrir un desperfecto mecánico mientras circulaba por el carril ascendente.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:05 del 4 de octubre, cuando efectivos de la División Patrulla Vial y Puestos Camineros fueron alertados por el incendio de un vehículo.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que se trataba de una Ford EcoSport roja, cuyo conductor, un hombre de 39 años domiciliado en Margarita Belén, manifestó que el rodado había presentado una falla mecánica y que posteriormente comenzó a prenderse fuego. Según informó la Policía, el conductor no sufrió lesiones.

Bomberos trabajaron en el lugar

Hasta el sector se trasladaron efectivos de la comisaría con jurisdicción, además de personal de la División Bomberos y Bomberos Voluntarios, que trabajaron para controlar la situación.

También se solicitó la intervención de Corredores Viales para retirar la camioneta de la ruta.

Mientras se desarrollaba el operativo, los agentes realizaron de manera preventiva la regulación del tránsito por la colectora norte, con el objetivo de evitar nuevos incidentes y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.