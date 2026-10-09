Candela Arizaga respondió a las críticas que recibió por mostrarse a los besos con Moyano en Madrid: “No se lo deseo a nadie”

Candela Arizaga volvió a referirse a su vínculo con Facundo Moyano, después de que la criticaran por mostrarse con él en Madrid.

Este jueves, la modelo compartió en sus historias de Instagram la foto que Facundo Moyano difundió junto a ella desde Madrid y escribió: “Recuerden… cuando alguien pone pretextos para no verlos, recuerden a estos dos que se fueron a otro país para estar juntos”.

La foto se la compartió Facundo Moyano a Moria Casán. (Foto: instagram @candelamagaliok)

Su mensaje no cayó nada bien entre sus seguidores. Es que el exdiputado y Arizaga viajaron a España pese a la orden de restricción que pesa sobre él en la causa en la que está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Candela Arizaga habló de su vínculo con Facundo Moyano (Foto: instagram @candelamagaliok)

A raíz de esto, Arizaga redobló la apuesta y en sus historias de Instagram habló del vínculo que los une. “Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia la cual NUNCA existió. De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia”, aseguró.

Y concluyó: “No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar pónganse a investigar un poco de la situación”.

Qué pasó entre Facundo Moyano y Candela Arizaga

El conflicto entre Facundo Moyano y Candela Arizaga empezó el 4 de agosto, cuando ella salió del edificio donde vivía el exdiputado y fue vista corriendo por la zona de Belgrano.

El sindicalista fue detenido y posteriormente quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Tras ser excarcelado, se establecieron distintas pautas de conducta, entre ellas la prohibición de acercarse y comunicarse con la joven.

Facundo Moyano y la influencer Candela Arizaga. Fuente: Instagram-facundomoyanook/Instagram-candelamagaliok.

En septiembre, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad imputó a Moyano por desobediencia ante la sospecha de que había mantenido un encuentro con Arizaga en el Aira Apart Hotel Buenos Aires pese a la restricción vigente.

Sin embargo, el informe señaló que no había registros hoteleros a nombre de Arizaga y que, hasta ese momento, no había sido posible reconstruir mediante fuentes abiertas el supuesto encuentro.