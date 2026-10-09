Ashley Simone habló sobre los estándares de belleza: “Enfocate en quién querés ser vos”

La actriz habló con Para Ti en París, donde participó del desfile de L’Oréal Paris. En una charla íntima, reflexionó sobre la confianza, la belleza interior, las redes sociales, el autocuidado y la importancia de animarse a seguir el propio camino.

Hay algo que Ashley Simone parece tener muy claro: la confianza no aparece de un día para el otro, sino que se construye con experiencias, vínculos y decisiones. En medio del ritmo intenso de París y como parte del desfile de L’Oréal Paris, la actriz conversó con Para Ti sobre belleza, autoestima y bienestar.

Ashley Simone

Por tercera vez en la capital francesa para acompañar el evento de la marca, Simone se mostró entusiasmada por compartir escenario con mujeres a las que admira. Pero más allá del brillo de las alfombras rojas y los grandes eventos internacionales, su mirada sobre la belleza va por otro lado.

Para ella, sentirse bien tiene mucho que ver con ser amable, descansar, cuidar la salud y aprender a correrse del ruido externo. También con algo que parece sencillo, pero que muchas veces resulta difícil: no vivir tratando de responder a las expectativas ajenas.

Ashley Simone

L’Oréal Paris continúa, a través de Le Défilé, con su misión de acercar lo mejor de la belleza a todas y cada una de las mujeres del mundo. El desfile, durante la semana de la Moda de Paris, reunió a las embajadoras globales de la marca, diseñadores de moda y expertos en belleza para celebrar el poder transformador de la belleza y, al mismo tiempo, reafirmar el compromiso histórico de L’Oréal Paris con el reconocimiento del valor de cada mujer.

Ashley Simone

En esta entrevista, Ashley Simone habla de su relación con las redes sociales, de las mujeres que la inspiran y de aquello que aprendió mientras su carrera fue creciendo.

–Estas representando a L’oréal Paris en el desfile ¿Qué significa para vos llevar al frente un mensaje tan poderoso como “Porque tú lo vales” en un escenario tan global?

-Estoy muy orgullosa de estar acá y de formar parte de un grupo de mujeres tan inspiradoras. Así que es maravilloso estar acá. Y esta es la tercera vez que vengo a París para el desfile, ¡así que estoy muy entusiasmada!

“Ir sumando experiencias realmente me ayudó a construir mi confianza”.

-Tu carrera creció muchísimo. ¿Qué aprendiste sobre la confianza en vos misma a lo largo de este camino?

-Aprendí muchas cosas distintas. Supongo que conectar con gente nueva, hacer nuevas amistades y trabajar en lugares nuevos me ayudó mucho a expandirme y me inspiró a mantener la confianza. Así que sí, creo que ir sumando experiencias realmente me ayudó a construir mi confianza.

-La belleza brilla en la alfombra roja, pero ¿qué significa para vos la belleza por dentro?

–Creo que la belleza viene del interior. Para mí, significa ser amable.

“Creo que la belleza viene del interior. Para mí, significa ser amable”.

-En nuestro mundo con redes sociales, hay muchísima conversación. ¿Cómo hacés para mantenerte conectada con tu propia identidad?

-Si siento que es demasiado, tengo que bajar a tierra y tal vez tomarme un tiempo lejos de eso. Solo miro lo que tengo a mi alrededor; tengo una vida con mucha suerte que realmente disfruto vivir y me quiero a mí misma. Así que simplemente me recuerdo no preocuparme demasiado por lo que diga la gente.

“Tengo una vida con mucha suerte que realmente disfruto vivir y me quiero a mí misma”.

-¿Cómo describirías tu relación con la belleza y el autocuidado hoy en día?

-Creo que para mí se trata de descansar lo máximo posible y cuidar mi salud y mi bienestar.

– ¿Qué consejo le darías a quienes sienten que tienen que encajar en ciertos estándares?

-Simplemente enfocate en quién querés ser vos. Tal vez desafiarte, animarte a tomar una decisión, seguir tu propio camino y hacer lo que creas que es correcto para vos.

“Tal vez desafiarte, animarte a tomar una decisión, seguir tu propio camino y hacer lo que creas que es correcto para vos”.

– ¿Hay alguna mujer que haya tenido una gran influencia en tu forma de pensar sobre la belleza y el autocuidado?

-Trabajo con mujeres increíbles, soy amiga de mujeres increíbles y todas las mujeres de mi vida me inspiran. Diría que me he inspirado en todas ellas. Realmente me motivan a ser la mejor versión de mí misma.

“Trabajo con mujeres increíbles, soy amiga de mujeres increíbles y todas las mujeres de mi vida me inspiran”.

-La última: cuando no estás filmando ni viajando, ¿qué ritos o rutinas forman tu día ideal?

-Ir al gimnasio, pasar el rato con amigos, comer algo rico, mirar una película y dormir bien.