Connect with us

Hi, what are you looking for?

Deportes

River 1-2 Huracán Blondel tenía otros planes: golazo, 2-1 y noche inolvidable para Huracán

Published

River parecía encaminado a cerrar la noche con un empate, pero Huracán golpeó sobre el final con un golazo de Blondel y se quedó con un triunfo 2-1 en el Monumental. El equipo de Núñez pagó caro el cierre y terminó con las manos vacías.

River y Huracán protagonizaron un partido intenso en el Monumental, con un desenlace que cambió todo en los últimos minutos. Cuando el empate parecía ser el destino inevitable, apareció Blondel con una definición de gran factura para darle la victoria al Globo por 2-1.

El encuentro tuvo momentos de dominio repartido. River intentó asumir el protagonismo y manejar el desarrollo ante su gente, mientras Huracán buscó aprovechar cada espacio y mantenerse competitivo.

El equipo visitante consiguió ponerse en ventaja y obligó a River a tomar la iniciativa. El conjunto de Núñez adelantó sus líneas y fue en busca de una respuesta.

La insistencia local tuvo premio y River consiguió llegar al empate. Con el 1-1, el partido volvió a quedar completamente abierto y ambos fueron por el triunfo en el tramo final.

 

 

BLONDEL APARECIÓ CUANDO MÁS DOLÍA

Cuando todo parecía encaminado hacia el reparto de puntos, Huracán encontró el golpe decisivo.

Blondel apareció sobre el final y sacó un golazo que sorprendió a River y desató el festejo del Globo. El 2-1 llegó en el momento de mayor tensión y dejó al equipo local sin margen de reacción.

River intentó responder en los últimos minutos, pero ya no tuvo tiempo para volver a empatar.

HURACÁN SE LLEVÓ UNA VICTORIA DE PESO

El Globo se quedó con un triunfo de enorme valor en el Monumental después de sostener el partido y aprovechar su oportunidad en el cierre.

River, en cambio, terminó lamentando un final que parecía controlado. El empate estaba al alcance, pero un golazo de Blondel cambió la historia.

El Monumental esperaba el final. Blondel tenía otros planes: golazo, 2-1 y noche inolvidable para Huracán.

In this article:,,
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Nicolás del Caño convocó a la Marcha de la Bronca contra Javier Milei: “Hay que terminar con la pasividad”

El diputado nacional del Frente de Izquierda convocó a la movilización del 19 de septiembre, cuestionó las políticas del Gobierno y reclamó mayor acción...

4 días ago

Politica

Barrionuevo destrozó a Lugones por la crisis de la salud: “o son inconscientes o se hacen los boludos”

El líder del sindicato de los gastronómicos dijo que la situación de las obras sociales “es terminal”. Dardo a Rodrigo Lugones. Luis Barrionuevo rompió...

4 días ago

Politica

Carlos Pagni, contra Santiago Caputo: “No es funcionario pero maneja presupuestos incalculables dentro del Estado”

El periodista analizó la interna del Gobierno y cuestionó el rol del asesor presidencial en áreas estratégicas como la SIDE, Defensa, PAMI y la...

4 días ago

POLICIALES

“Soy pobre, pero no soy estúpida”: la madre de Nelson Gusak denunció irregularidades en la investigación

Silvana Espinoza volvió a cuestionar a la Fiscalía por la investigación de la muerte de su hijo. Aseguró que le informaron que habían citado...

3 días ago