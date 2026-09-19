River 1-2 Huracán Blondel tenía otros planes: golazo, 2-1 y noche inolvidable para Huracán

River parecía encaminado a cerrar la noche con un empate, pero Huracán golpeó sobre el final con un golazo de Blondel y se quedó con un triunfo 2-1 en el Monumental. El equipo de Núñez pagó caro el cierre y terminó con las manos vacías.

River y Huracán protagonizaron un partido intenso en el Monumental, con un desenlace que cambió todo en los últimos minutos. Cuando el empate parecía ser el destino inevitable, apareció Blondel con una definición de gran factura para darle la victoria al Globo por 2-1.

El encuentro tuvo momentos de dominio repartido. River intentó asumir el protagonismo y manejar el desarrollo ante su gente, mientras Huracán buscó aprovechar cada espacio y mantenerse competitivo.

El equipo visitante consiguió ponerse en ventaja y obligó a River a tomar la iniciativa. El conjunto de Núñez adelantó sus líneas y fue en busca de una respuesta.

La insistencia local tuvo premio y River consiguió llegar al empate. Con el 1-1, el partido volvió a quedar completamente abierto y ambos fueron por el triunfo en el tramo final.

BLONDEL APARECIÓ CUANDO MÁS DOLÍA

Cuando todo parecía encaminado hacia el reparto de puntos, Huracán encontró el golpe decisivo.

Blondel apareció sobre el final y sacó un golazo que sorprendió a River y desató el festejo del Globo. El 2-1 llegó en el momento de mayor tensión y dejó al equipo local sin margen de reacción.

River intentó responder en los últimos minutos, pero ya no tuvo tiempo para volver a empatar.

HURACÁN SE LLEVÓ UNA VICTORIA DE PESO

El Globo se quedó con un triunfo de enorme valor en el Monumental después de sostener el partido y aprovechar su oportunidad en el cierre.

River, en cambio, terminó lamentando un final que parecía controlado. El empate estaba al alcance, pero un golazo de Blondel cambió la historia.

El Monumental esperaba el final. Blondel tenía otros planes: golazo, 2-1 y noche inolvidable para Huracán.