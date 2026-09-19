En medio de la tensión con Javier Milei, Diego Santilli le bajó el tono al video de Patricia Bullrich con el tema de Lali: “Estuvo divertido”

El jefe de Gabinete Diego Santilli se refirió al video que publicó Patricia Bullrich mientras escuchaba una canción de Lali Espósito. En medio de las diferencias con Javier Milei, el funcionario buscó bajar el tono al episodio y aseguró: “Estuvo divertido”.

La publicación de Bullrich apareció luego de sus cuestionamientos por los cambios incorporados al capítulo de Discapacidad del Presupuesto 2027. En las imágenes, la senadora abre su tablet en su despacho y reproduce “No me importa”, mientras acompaña el posteo con una frase de la canción: “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”.

Santilli habló del video de Patricia Bullrich

Consultado por el particular posteo, Santilli evitó profundizar la interpretación política del gesto. “Lo vi. Estuvo divertido el video de Patricia. Estuvo bien”, sostuvo el jefe de Gabinete. Además, señaló que la publicación debía ser tomada en ese tono y no como un nuevo motivo de confrontación dentro del oficialismo.

La postura del funcionario se ubicó en línea con la de Javier Milei, quien también relativizó el video. El Presidente consideró que era una “tontería mayúscula politizar el arte” y sostuvo que no tenía inconvenientes con que Bullrich escuchara canciones de Lali.

La respuesta por las diferencias en Discapacidad

Santilli también respondió por el reclamo de Bullrich sobre el Presupuesto 2027. La senadora había cuestionado que los cambios en Discapacidad no fueran discutidos previamente en la mesa política del Gobierno. El jefe de Gabinete sostuvo, en cambio, que esos encuentros se realizan todos los martes y que allí se analizan los principales temas.

“Tenemos una mesa de trabajo los martes y en esa mesa de trabajo hablamos los temas”, afirmó Santilli. Luego explicó que algunos asuntos se abordan con mayor profundidad que otros y señaló que Bullrich se retiró antes de la última reunión. “Patricia se tuvo que ir antes el martes, pero lo hablaremos”, agregó.

El funcionario también indicó que el Gobierno trabaja con Martín Menem y el Ministerio de Salud para avanzar en la discusión legislativa sobre Discapacidad. Según explicó, el tratamiento en la Cámara de Diputados será parte del proceso para definir el texto y responder a los cuestionamientos surgidos dentro del propio oficialismo.

De esta manera, Santilli buscó descomprimir las diferencias con Patricia Bullrich y evitar que el video con Lali se convierta en un nuevo foco de conflicto con Javier Milei. Mientras tanto, las discusiones sobre Discapacidad mantienen abierta una diferencia dentro del oficialismo que deberá resolverse durante el tratamiento del Presupuesto 2027 en el Congreso.