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Los memes y reacciones de los hinchas al partido de River ante Huracán en el Monumental por el Torneo Clausura

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El encuentro entre el Millonario y el Globo no pasó desapercibido en las redes sociales. Las lesiones, el arquero Galíndez y el triunfo final fueron los temas más mencionados.

River perdió 2-1 ante Huracán en el Monumental por la fecha 10 del Torneo Clausura. En las redes sociales, los hinchas de ambos equipos lo viven con intensidad, con varios memes y reacciones a las jugadas más destacadas.

Uno de los puntos de mayor atención fueron los dos cambios obligados por lesión que sufrió River, además del gol de Cortés que sorprendió a Beltrán.

Por otra parte, la actuación de Galíndez se llevó todas las miradas y comentarios de los fanáticos del fútbol argentino. En el segundo tiempo, el gol de Lucas Blondel fue un tema de conversación importante. Por supuesto, los hinchas de Boca celebraron y se sumaron a los memes.

Los mejores memes del partido entre River y Huracán por el Torneo Clausura

Los memes y reacciones de los hinchas de River al partido ante Huracán. (Foto: Captura X)
Los memes y reacciones de los hinchas de River al partido ante Huracán. (Foto: Captura X)
La reacción de los hinchas de River al partido ante Huracán. (Foto: Captura X)
La reacción de los hinchas de River al partido ante Huracán. (Foto: Captura X)
Las reacciones de los hinchas de River al partido ante Huracán. (Foto: Captura X)
Las reacciones de los hinchas de River al partido ante Huracán. (Foto: Captura X)
El análisis de los hinchas de River al partido ante Huracán. (Foto: Captura X)
El análisis de los hinchas de River al partido ante Huracán. (Foto: Captura X)
Los memes de los hinchas al partido de River ante Huracán. (Foto: Captura X)
Los memes de los hinchas al partido de River ante Huracán. (Foto: Captura X)
Los memes sobre la actuación de Hernán Galíndez en el partido de River ante Huracán. (Foto: Captura X)
Los memes sobre la actuación de Hernán Galíndez en el partido de River ante Huracán. (Foto: Captura X)
Estallaron los memes en las redes sociales tras el gol de Lucas Blondel para Huracán ante River (Fuente: X)
Estallaron los memes en las redes sociales tras el gol de Lucas Blondel para Huracán ante River (Fuente: X)
Estallaron los memes en las redes sociales tras el gol de Lucas Blondel para Huracán ante River (Fuente: X)
Estallaron los memes en las redes sociales tras el gol de Lucas Blondel para Huracán ante River (Fuente: X)
Estallaron los memes en las redes sociales tras el gol de Lucas Blondel para Huracán ante River (Fuente: X)
Estallaron los memes en las redes sociales tras el gol de Lucas Blondel para Huracán ante River (Fuente: X)
Estallaron los memes en las redes sociales tras el gol de Lucas Blondel para Huracán ante River (Fuente: X)
Estallaron los memes en las redes sociales tras el gol de Lucas Blondel para Huracán ante River (Fuente: X)
Estallaron los memes en las redes sociales tras el gol de Lucas Blondel para Huracán ante River (Fuente: X)
Estallaron los memes en las redes sociales tras el gol de Lucas Blondel para Huracán ante River (Fuente: X)

Las estadísticas del partido de River ante Huracán

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