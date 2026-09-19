Gimnasia de Mendoza y Riestra igualaron sin goles en un partido cerrado que tuvo un final caliente

El equipo visitante llegó al gol en dos oportunidades sobre el cierre, pero ambas conquistas fueron anuladas y el marcador terminó en cero.

Gimnasia de Mendoza y Riestra protagonizaron un encuentro cerrado, con pocas situaciones claras y mucha disputa en el mediocampo. El 0-0 parecía encaminado hasta que el tramo final cambió por completo el clima del partido.

El conjunto mendocino intentó hacerse fuerte en casa y buscó manejar el desarrollo, mientras que Riestra apostó por un planteo más directo para encontrar espacios y generar peligro cerca del área rival.

Durante buena parte del encuentro, ninguno de los dos logró marcar diferencias. Las defensas se impusieron sobre los ataques y el partido avanzó con un ritmo intenso, aunque sin demasiadas ocasiones frente a los arcos.

UN FINAL CON DOS GOLES ANULADOS

Cuando parecía que el empate sin goles ya estaba sellado, Riestra consiguió convertir en dos oportunidades.

Sin embargo, ninguno de los tantos fue convalidado. Las anulaciones generaron reclamos y dejaron al equipo visitante con la sensación de haber encontrado la victoria sobre el cierre, pero sin poder llevarla al marcador.

Gimnasia respiró aliviado y sostuvo el 0-0 hasta el pitazo final.

UN PUNTO Y MUCHA DISCUSIÓN

El empate terminó reflejando un partido de pocas emociones ofensivas, pero con un desenlace que concentró toda la atención.

Riestra estuvo a centímetros de romper el cero en el final, pero las dos conquistas anuladas le impidieron quedarse con los tres puntos. Gimnasia, por su parte, terminó celebrando un empate que durante los últimos minutos parecía correr serio riesgo.

En Mendoza no hubo goles válidos, pero sí polémica: Riestra convirtió dos veces sobre el final y se quedó con las ganas de festejar.