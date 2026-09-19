Banfield perdía ante Gimnasia en La Plata, pero reaccionó y consiguió un valioso 2-2 con un verdadero golazo

El Taladro no se dio por vencido y terminó llevándose un punto del Bosque.

Gimnasia y Banfield protagonizaron un partido cambiante en el Bosque, con cuatro goles y un desenlace que mantuvo la incertidumbre hasta el final. El Lobo llegó a ponerse dos veces en ventaja, pero el Taladro encontró las respuestas necesarias para terminar igualando 2-2.

El conjunto platense intentó hacerse fuerte en condición de local y consiguió golpear en los momentos en los que logró imponer su ritmo. Gimnasia encontró espacios y aprovechó sus oportunidades para ponerse arriba en el marcador.

Banfield, sin embargo, no se quedó atrás. El equipo del Sur buscó reaccionar cada vez que quedó en desventaja y mantuvo abierto un partido que parecía inclinarse hacia el lado del Lobo.

EL TALADRO NO BAJÓ LOS BRAZOS

Con el encuentro entrando en su tramo decisivo, Banfield volvió a adelantarse y encontró el empate. El 2-2 llegó acompañado por un golazo que encendió el festejo visitante y cambió el clima de un partido que Gimnasia parecía tener encaminado.

El Lobo intentó responder en los minutos finales, pero Banfield logró sostener el resultado y resistir la presión.

UN EMPATE CON SABOR A RESCATE

El 2-2 terminó reflejando un partido en el que ambos tuvieron sus momentos y en el que ninguno logró sostener definitivamente la ventaja.

Gimnasia dejó escapar la posibilidad de quedarse con los tres puntos en casa. Banfield, en cambio, mostró reacción y carácter para levantarse dos veces y llevarse un punto del Bosque.

El Taladro lo peleó hasta el final y encontró en un golazo el premio para no irse con las manos vacías.