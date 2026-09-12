Encuesta: Torres duplica a Luque y Milei tiene más de 62% de negativa en Chubut

Un estudio de la consultora Trespuntozero en Chubut expuso que el gobernador Ignacio “Nacho” Torres duplica en intención de voto a quien aparece como el posible candidato del peronismo para 2027 en esa provincia, el diputado Juan Pablo Luque.

En lo relativo a la discusión nacional, el presidente Javier Milei conserva un núcleo de apoyo que ronda los 30 puntos, pero crece en su imagen negativa, que en esta encuesta marcó un rechazo del 62,3%.

Para la competencia provincial por espacio político, es holgada la diferencia que en intención de voto le saca el oficialismo provincial al peronismo. Despierta Chubut de Nacho Torres registró un 32% de adhesión, el doble del Frente Unidos Podemos – PJ de Juan Pablo Luque(16%), que es seguido muy de cerca por La Libertad Avanza.

Nacho Torres es el único de los nueve dirigentes mencionados en la encuesta de imagen para la Gobernación que aparece con un diferencial favorable (del 11,1%), con una imagen positiva del 50,9% y una negativa del 39,8%.

La brecha se amplía aún más al plantear la disputa entre los dos candidatos que polarizan la elección. Ahí, el gobernador alcanza el 42,2%, mientras que Luque registra un 19,4%.

En un segundo escenario, con César Treffinger de La Libertad Avanza como tercero en discordia, Torres logra conservar la gran mayoría del electorado y aparece con 40 puntos. En tanto, Luque baja un punto y queda con 18,9%.

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Nacho Torres es el único de los nueve dirigentes mencionados en la encuesta de imagen para la Gobernación que aparece con un diferencial favorable (del 11,1%), con una imagen positiva del 50,9% y una negativa del 39,8%.

Luque, en tanto, es el dirigente que secunda al gobernador en términos de imagen positiva (27,2%), pero el diputado peronista posee una negativa muy alta, de casi 50 puntos, por lo que el diferencial es de -22,2%.

Más abajo aparecen el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre (23,3% de positiva, con un diferencial negativo de casi 17 puntos) y el ex ministro de Seguridad de Chubut Federico Massoni (con 23,1% de positiva y 17,1 de diferencial negativo).

Para el segmento nacional se registró en Chubut alto grado de apatía, ya que el 24,2% de los encuestados sostiene que no votaría por ninguno, mientras que el 13,3 se mantiene indeciso. Entre estos últimos dos, se concentra más de un tercio de los encuestados.

En el orden nacional, la consultora midió las imágenes de Javier Milei, Cristina Kirchner y Axel Kicillof. La ex presidenta es quien obtuvo el porcentual más alto de positiva (35,5%), mientras que el libertario la secunda con un 34,5.

Sin embargo, Milei registró la imagen negativa más alta (62,3%). El gobernador bonaerense, en tanto, alcanzó un nivel de positiva del 26,7% y una negativa del 58,2.

En términos de intención de voto, Javier Milei lidera con el 29,8%, seguido de Axel Kicillof (22,1) y Myriam Bregman (10,6).

El dato relevante en este caso es el alto grado de apatía, ya que el 24,2% de los encuestados sostiene que no votaría por ninguno, mientras que el 13,3 se mantiene indeciso. Entre estos últimos dos, se concentra más de un tercio de los encuestados.