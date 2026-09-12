Iba a comprar un taxi para trabajar y lo encontraron asesinado: su amigo es el principal acusado

El 17 de febrero de 2023, Daniel Quintilli salió con la expectativa de comprar un taxi y empezar a trabajar por su cuenta en Rosario. Un conocido en quien confiaba se había ofrecido a ayudarlo a conseguir el vehículo.

Horas después, Quintilli llamó a su pareja y le contó que la operación había salido bien. Fue la última vez que habló con ella.

Al día siguiente, el hombre fue encontrado muerto en Parque Oeste. Tenía varias puñaladas y un corte en el cuello. El dinero que había obtenido al vender una propiedad, unos $2 millones según la investigación, nunca apareció.

Por el crimen comenzó a ser juzgado Víctor Carmelo Godoy, un taxista de 51 años. La fiscalía lo acusa de haber planificado el asesinato para apoderarse del dinero y pidió prisión perpetua por homicidio criminis causa. También enfrenta acusaciones por defraudación y hurto agravado.

El engaño detrás de la compra del taxi

Quintilli había vendido una propiedad ubicada en la zona noroeste de Rosario pocos días antes del crimen, informó La Capital. Tenía previsto utilizar ese dinero para comprar un vehículo y trabajar como taxista.

Godoy lo conocía desde hace algunos meses y había intervenido como intermediario en la operación inmobiliaria. También se había ofrecido a acompañarlo para conseguir el auto.

La pareja de Quintilli declaró durante la investigación que el hombre incluso había dejado parte del dinero bajo custodia de Godoy porque tenía miedo de perderlo en el casino.

La Policía de Santa Fe intervino en la investigación por el crimen de Daniel Quintilli. (Foto: gentileza Rosario 3).

La fiscalía sostiene que el acusado aprovechó esa relación de confianza para inventar un supuesto encuentro con un vendedor de autos.

El viernes 17 de febrero, cerca de las 17.30, Godoy pasó a buscar a Quintilli en su taxi por la zona de un complejo de cines. Cerca de las 21.30, la víctima llamó a su pareja y le dijo que todo había salido bien, que había comprado el taxi y que al día siguiente iría a buscarlo. Pero nunca volvió.

La sangre que encontraron en el taxi

El cuerpo fue hallado el sábado 18 de febrero en inmediaciones de Magallanes y Riobamba. Entre sus pertenencias encontraron un boleto de compraventa relacionado con la propiedad que había vendido, pero no estaban su DNI, su celular ni los $2 millones.

Una semana después del crimen, Godoy dejó de trabajar con el taxi. El hombre que comenzó a manejar el vehículo lo llevó a reparar por unos cortes en el tapizado del asiento trasero. Cuando el tapicero retiró la funda, encontró una importante mancha de sangre.

El auto fue secuestrado y peritado. Los policías detectaron con luminol varias manchas de sangre en el asiento trasero y en una alfombra, incluso después de que el tapizado hubiera sido reparado.

Además, la reconstrucción del recorrido del taxi ubicó al vehículo cerca del complejo y luego en el parque Independencia, donde permaneció detenido entre las 21.25 y las 21.45, aproximadamente. Ese horario coincide con el momento en que Quintilli dejó de responder las llamadas.

A la 1.13 de la madrugada, el vehículo se detuvo durante unos tres minutos en la zona donde después encontraron el cuerpo. Testigos dijeron haber visto a un hombre bajar de un taxi y arrojar un cuerpo detrás de una canchita.

Ahora, más de tres años después del crimen, Godoy empezó a ser juzgado en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La fiscalía sostiene que fue un asesinato planificado para quedarse con el dinero de Quintilli y pidió que sea condenado a prisión perpetua.