La desesperación de un gobierno que se ve derrotado

Ofrecen lo que no van a cumplir a los jóvenes y hablan de futuro cuando ni siquiera pueden garantizar el presente. Empeoran la realidad de los estudiantes, de quienes los educan, de sus padres y de gran parte de la sociedad.

¿De qué futuro hablan si ni siquiera les pagan a los docentes lo que corresponde? ¿De qué futuro hablan si los padres de esos pibes se están quedando sin trabajo, los matan con las tarifas y cada día tienen más dificultades para llegar a fin de mes?

Primero dejen de empeorar el presente y después hablen del futuro.

Antes se horrorizaban cuando cualquier político o agrupación pisaba una escuela. Hoy, desesperados, salen a chamuyar a los pibes.

Antes era “adoctrinamiento”. ¿Y ahora cómo lo llaman? A mí esto me huele a campaña electoral. ¿Qué explicación tienen para convocar estudiantes, la mayoría menores de edad, a actividades con el gobernador y comunicarles que la asistencia es obligatoria, como aparece en uno de los mensajes reenviados? ¿Los jóvenes pueden elegir o tienen que estar para llenarles el acto?

La circular de la Dirección Regional Educativa II detalla seis colectivos de la empresa La Termal para trasladar estudiantes de Tres Isletas, Miraflores y Villa Río Bermejito a Castelli, para la apertura del programa “+ Futuro”. Según el documento, las unidades fueron puestas a disposición por la Subsecretaría de la Juventud. Yo quiero saber quién paga esos colectivos, cuánto cuestan y de qué presupuesto sale la plata. La circular no lo explica.

Si se pagan con dinero público, ¿no sería mejor destinar esos recursos a los jóvenes que están pasando necesidades en la provincia? ¿Cuántos necesitan ayuda para viajar a estudiar, comprar materiales o sostener sus estudios? Me gustaría ver esa misma preocupación por garantizar que puedan llegar todos los días a la escuela.

Otro de los mensajes anuncia que se suspenden las clases de la mañana para realizar las actividades. ¿Dónde quedó la preocupación por las horas de clase? Cuando reclama un docente, se acuerdan del derecho a aprender. Cuando hay que hacerle lugar a una actividad con funcionarios, parece que ese derecho puede esperar.

Los estudiantes merecen respeto. Me preocupa que se use la estructura educativa para reunirles público a quienes gobiernan. Que expliquen quién dio las instrucciones, por qué se habló de asistencia obligatoria y qué garantías tienen los pibes para decidir si quieren participar. Hablarles de futuro también exige respetar su libertad.

Ojalá que la próxima vez que se los vea en una escuela sea para inaugurar una nueva de su gestión, y no para recorrer cada establecimieto nuevo que les dejó ese señor al que nombran todos los días.

A los pibes les hablan de mérito. Yo les pido que rindan cuentas. Las escuelas, los estudiantes y la plata de los chaqueños no les pertenecen.

En 457 días se van.