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Los mejores memes del partido de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura

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El Millonario y el Decano se enfrentaron en un atractivo duelo que tuvo decenas de repercusiones en las redes sociales.

River venció 2-1 a Atlético Tucumán como visitante por el Torneo Clausura y los hinchas siguen el partido también a través de las redes sociales. Con memes y reacciones, los fanáticos viven con intensidad este entretenido encuentro.

Los puntos de mayor atención fueron el gol de Tobías Andrada y la patada y expulsión de Franco Nicola a los 13 minutos de juego. Además, la presencia de Julio César Falcioni y su intervención en un ataque del Millonario no pasaron desapercibidas.

Por otro lado, la victoria del equipo de Ponzio y la buena racha de resultados fueron muy comentadas por los fanáticos, que también aprovecharon para recordar el ciclo de Eduardo “Chacho” Coudet.

Los mejores memes del partido entre River y Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026

Las mejores reacciones de los hinchas por el partido de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. (Foto: Captura X)
Las mejores reacciones de los hinchas por el partido de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. (Foto: Captura X)
Los mejores memes de los hinchas por el partido de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. (Foto: Captura X)
Los mejores memes de los hinchas por el partido de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. (Foto: Captura X)
Los hinchas de River reaccionaron al partido ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. (Foto: Captura X)
Los hinchas de River reaccionaron al partido ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. (Foto: Captura X)
Los memes de los hinchas por el partido de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. (Foto: Captura X)
Los memes de los hinchas por el partido de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. (Foto: Captura X)
Las reacciones de los hinchas por el partido de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. (Foto: Captura X)
Las reacciones de los hinchas por el partido de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. (Foto: Captura X)
Los memes de los hinchas por el partido de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. (Foto: Captura X)
Los memes de los hinchas por el partido de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. (Foto: Captura X)
Las mejores reacciones de los hinchas por el partido de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. (Foto: Captura X)
Las mejores reacciones de los hinchas por el partido de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. (Foto: Captura X)
Las mejores reacciones de los hinchas por el partido de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. (Foto: Captura X)
Las mejores reacciones de los hinchas por el partido de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. (Foto: Captura X)

Las mejores reacciones de los hinchas por el partido de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. (Foto: Captura X)
Las mejores reacciones de los hinchas por el partido de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. (Foto: Captura X)

Las mejores reacciones de los hinchas por el partido de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. (Foto: Captura X)
Las mejores reacciones de los hinchas por el partido de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. (Foto: Captura X)

Las mejores reacciones de los hinchas por el partido de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. (Foto: Captura X)
Las mejores reacciones de los hinchas por el partido de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. (Foto: Captura X)

Las estadísticas del partido de River contra Atlético Tucumán

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