Defensa y Justicia fue efectivo, golpeó en los momentos importantes y terminó imponiéndose 2-0 ante Gimnasia

Defensa y Justicia se impuso 2-0 ante Gimnasia de Mendoza con goles de Fernández y Barboza. El conjunto de Florencio Varela fue efectivo en los momentos importantes y consiguió quedarse con una victoria sin recibir goles.

Defensa y Justicia consiguió un triunfo importante al derrotar 2-0 a Gimnasia de Mendoza. El equipo local construyó la victoria a partir de su efectividad y logró mantener el arco en cero durante todo el encuentro.

El partido tuvo un comienzo parejo, con ambos equipos intentando encontrar espacios y hacerse fuertes en los distintos sectores de la cancha. Defensa buscó asumir la iniciativa, mientras que Gimnasia intentó sostener el orden y aprovechar sus posibilidades cuando recuperaba la pelota.

Con el correr de los minutos, el conjunto de Florencio Varela consiguió generar mayor peligro y encontró la primera diferencia del partido. Fernández apareció para marcar el 1-0 y darle a Defensa la ventaja que necesitaba.

DEFENSA ENCONTRÓ EL SEGUNDO

Gimnasia de Mendoza tuvo que adelantar sus líneas después del gol y buscó alternativas para llegar al empate. El cambio de escenario también generó espacios que Defensa intentó aprovechar.

En ese contexto apareció Barboza, quien marcó el segundo tanto para el conjunto local. El 2-0 le permitió a Defensa afrontar el tramo final con mayor tranquilidad y obligó a Gimnasia a asumir todavía más riesgos.

EL HALCÓN CONTROLÓ EL CIERRE

Con la ventaja de dos goles, Defensa y Justicia manejó los tiempos del partido y evitó que Gimnasia pudiera volver a meterse en la pelea. El visitante buscó descontar, pero no consiguió transformar sus aproximaciones en goles.

El conjunto de Florencio Varela, en cambio, sostuvo la diferencia y terminó asegurando una victoria construida desde la efectividad ofensiva y la solidez defensiva.

TRES PUNTOS PARA DEFENSA

El 2-0 terminó reflejando la capacidad del Halcón para aprovechar sus oportunidades. Fernández abrió el camino y Barboza completó la victoria, mientras el equipo mantuvo su arco en cero.

Defensa y Justicia fue efectivo, golpeó en los momentos importantes y terminó imponiéndose 2-0 ante Gimnasia de Mendoza para quedarse con los tres puntos.