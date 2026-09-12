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Quintela tantea una cumbre con Jaldo, Jalil y Sáenz para alejarlos de Milei

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El riojano se juntó con intendentes del Conurbano en la quinta de Perón y quiere recuperar a los gobernadores aliados de la Rosada.

Ricardo Quintela trabaja en una cumbre para la semana que vine con Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, los gobernadores aliados de Javier Milei que busca acercar a un armado nacional del peronismo.

El gobernador de La Rioja quiere evitar que sus pares del norte, que oficiaron de aliados del presidente en sus primeros tres años de mandato, terminen cerrando un acuerdo electoral con los libertarios para el año que viene. El objetivo de Quintela es evitar el entendimiento con la Rosada para que no le traccionen votos a Milei en octubre.

Pero del lado de los gobernadores aliados de la Rosada también hubo contactos, porque ven a Milei débil en las encuestas y no quieren estar pintados de violeta.

El equívoco peronista

 

Como explicaron a LPO en el entorno de Quintela, el riojano está trabajando en “unir partes”. “Si se lo reconocen será protagonista”, dijeron sus allegados.

 

Este viernes, Quintela encabezó un encuentro con intendentes del Conurbano, anticipado por LPO, en la quinta de Perón en San Vicente.

La cumbre de intendentes con Quintela en la quinta de San Vicente

La cumbre de intendentes con Quintela en la quinta de San Vicente

 

De la reunión participaron Federico Otermín, Gastón Granados, Federico Achával y Mariel Fernández, entre otros. El encuentro lo coordinó Alberto Arrúa, diputado nacional por Misiones.

 

Este medio explicó que Quintela se alejó de Axel Kicillof y se acercó a Cristina Kirchner luego de enfrentarla en la renovación de autoridades del PJ nacional. El riojano habló con Máximo Kirchner en la noche del jueves y quedaron en verse en los próximos días.

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