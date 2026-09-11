Milei presidente: Ya cerraron 31 mil empresas en todo el país

Se trata de 33 firmas menos por día a nivel nacional; un informe de Fundar atribuye la caída a la retracción del consumo, el encarecimiento de las tarifas y la apreciación del peso.

Desde que Javier Milei asumió la presidencia, el 10 de diciembre de 2023, cerraron 31 mil empresas en la Argentina, equivalentes a 33 por día.

La creación de nuevas firmas no logró compensar esa pérdida, según un relevamiento de la fundación Fundar sobre el impacto de la política económica en el entramado empresarial.

Los sectores más golpeados fueron transporte, comercio, industria y actividades inmobiliarias. Solo servicios personales y administrativos, hidrocarburos y minería sumaron empresas en el período.

El documento vincula la caída del tejido productivo con una retracción del 10% en el consumo masivo, que abarca al comercio tradicional y electrónico. A eso se suma el encarecimiento de los servicios públicos: la canasta tarifaria acumuló un incremento real del 249%. También incide la apreciación del peso, cercana al 30% desde fines de 2023, que encareció los costos locales y restó competitividad a las empresas del mercado interno.

La combinación de menor consumo, tarifas altas y moneda apreciada explica la aceleración de los cierres.