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Economia

El Chaco de Zdero, otra vez con mayor inflación que el resto del país

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El IPC Gran Resistencia cerró agosto en 1,9%, aceleró 0,2 puntos, y superó al NEA y al promedio nacional; una familia tipo necesitó $1.706.168 para no ser pobre.

La inflación en el Gran Resistencia fue del 1,9% en agosto de 2026, una aceleración de 0,2 puntos respecto de julio pero lo más preocupante: se trata de una tendencia que se sostiene en el tiempo en la gestión del gobernador Leandro Zdero.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) chaqueño volvió a superar el promedio nacional, del 1,7%, y al regional del Nordeste, del 1,8%.

El aglomerado acumula 22,0% en ocho meses y 34,2% interanual. Vivienda, con 3,6%, lideró las subas por quinto mes consecutivo, seguida por Alimentos y Bebidas, 2,6%, impulsada por verduras (23,0%) y frutas (7,7%). La Canasta Básica Total subió 2,8%: un hogar de dos adultos y dos niños necesitó $1.706.168 para no ser pobre, $46.966 más que en julio.

La Canasta Básica Alimentaria trepó 3,5%, la mayor del año, y exigió $768.867 para no ser indigente; interanual acumula 41,2%, con una diferencia de $224.328 frente a doce meses atrás.

Mientras el país desaceleró, el Gran Resistencia se mantuvo a contramano y la presión sobre los hogares chaqueños continúa.

El dato local contrasta con la desaceleración nacional y profundiza el deterioro del poder adquisitivo. Así, el Chaco de Zdero registra una inflación más alta que el resto del país.

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