Khachanov luchó, pero no pudo contra la máquina Alemana de Zverev en el US Open

Alexander Zverev superó a Karen Khachanov en las semifinales del US Open y avanzó a la definición del torneo. El alemán se impuso en tres sets en un partido exigente, en el que tuvo que sostener su nivel durante los momentos decisivos ante la resistencia del ruso.

Zverev volvió a demostrar por qué atraviesa un gran momento en Nueva York. El alemán consiguió una nueva victoria en el US Open y se metió en la final después de superar a Khachanov en un encuentro mucho más disputado de lo que refleja el resultado.

El ruso intentó plantear un partido físico y prolongar los intercambios para incomodar a su rival. Durante buena parte del encuentro logró mantenerse competitivo y obligó a Zverev a jugar con máxima concentración, especialmente en los momentos de mayor presión.

Pero el alemán encontró respuestas cada vez que Khachanov amenazó con cambiar el desarrollo del partido. Su servicio y la solidez desde el fondo de la cancha fueron dos de las principales armas para sostener el control.

ZVEREV PEGÓ EN LOS MOMENTOS DECISIVOS

La diferencia apareció en los puntos importantes. Khachanov tuvo momentos de buen tenis y consiguió llevar varios parciales hasta instancias de máxima tensión, pero Zverev mostró mayor precisión cuando llegó la hora de definir.

El alemán no necesitó desplegar un tenis espectacular durante todo el encuentro. Le alcanzó con mantener la regularidad, reducir los errores y aprovechar las oportunidades que aparecieron en los momentos clave.

KHACHANOV NO SE RINDIÓ

El ruso buscó hasta el final una reacción. Su resistencia obligó a Zverev a mantenerse concentrado y evitó que el partido se transformara en un trámite.

Sin embargo, cada intento de Khachanov encontró una respuesta del alemán, que terminó cerrando el encuentro después de una batalla exigente y confirmó su lugar entre los dos mejores del torneo.

ZVEREV, A LA FINAL

Con esta victoria, Zverev continúa su camino en un US Open en el que viene mostrando una enorme consistencia. El alemán ya había superado varias rondas con autoridad y ahora tendrá por delante el último desafío: el partido por el título.

Khachanov, en tanto, se despidió después de una actuación competitiva, pero se encontró con un rival que supo jugar mejor los puntos que definieron la semifinal.

Zverev resistió los momentos de presión, Khachanov peleó hasta el final y el alemán terminó imponiendo su jerarquía para meterse en la final del US Open.