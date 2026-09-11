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El Chaco se sumó a la veda para proteger un gran cardumen de dorados

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La medida rige entre los kilómetros 1109 y 1150 y fue coordinada con Corrientes; prohíbe la pesca comercial, deportiva y de subsistencia, con multas de hasta 500 litros de combustible súper.

El Gobierno del Chaco, a través de la Subsecretaría de Ambiente, dispuso una veda extraordinaria de pesca en un sector del río Paraná ante la presencia de un cardumen de gran magnitud. La medida, establecida por la disposición 056/2026, tiene carácter preventivo y transitorio y fue coordinada con Corrientes, que el jueves había confirmado la restricción.

La prohibición alcanza el tramo comprendido entre los kilómetros 1109 y 1150, en inmediaciones de Empedrado, y abarca todas las modalidades: comercial, deportiva y de subsistencia. La normativa establece además una protección dinámica: si el cardumen se desplaza fuera del área delimitada, la veda continuará aplicándose sobre él.

La medida permanecerá vigente hasta que los monitoreos técnicos determinen que la situación se normalizó.

La Brigada Operativa Ambiental intensificará los patrullajes y controles en la zona. Quienes incumplan enfrentarán multas e inhabilitaciones, conforme a la Ley 1428-R de Manejo de los Recursos Acuícolas. La decisión se fundamenta en los principios de precaución y prevención, priorizando la conservación de la biodiversidad chaqueña.

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