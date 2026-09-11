Boca derrotó 3-1 a Central Córdoba con una actuación decisiva de Romero, autor de dos goles, y el primer tanto de Valencia con la camiseta del Xeneize. El equipo de La Ribera fue contundente en ataque y consiguió resolver un partido en el que terminó imponiendo su jerarquía.

Boca se quedó con una victoria por 3-1 ante Central Córdoba en un encuentro en el que encontró soluciones ofensivas para marcar diferencias. Romero fue uno de los grandes protagonistas de la jornada con un doblete, mientras que Valencia convirtió su primer gol desde su llegada al conjunto azul y oro.

El partido tuvo un desarrollo intenso desde el comienzo, con Boca intentando asumir el protagonismo y Central Córdoba buscando mantenerse ordenado para evitar que el local pudiera encontrar espacios cerca del área.

Con el correr de los minutos, el Xeneize logró avanzar sobre el campo rival y encontró en Romero una de sus principales vías para generar peligro. El delantero respondió con contundencia y fue determinante para encaminar el resultado.

ROMERO, DOS VECES

Romero apareció en los momentos importantes y terminó marcando dos de los tres goles de Boca. Su capacidad para aprovechar las situaciones que tuvo frente al arco terminó siendo una de las claves de la victoria.

Central Córdoba intentó reaccionar ante la desventaja y consiguió mantenerse en partido, pero Boca volvió a encontrar respuestas cuando necesitó ampliar la diferencia.

VALENCIA Y SU PRIMER GRITO

Una de las noticias destacadas de la jornada fue el gol de Valencia. El delantero convirtió por primera vez con la camiseta de Boca y se sumó a la lista de protagonistas de una victoria que tuvo tres nombres propios en el marcador.

El tanto le permitió al Xeneize consolidar su ventaja y afrontar el tramo final con mayor tranquilidad, mientras Central Córdoba buscaba una reacción.

El conjunto visitante consiguió descontar y darle algo de incertidumbre al cierre, pero Boca sostuvo la diferencia y terminó asegurando los tres puntos.

BOCA RESOLVIÓ EL PARTIDO

El 3-1 reflejó la contundencia del equipo de La Ribera. Boca tuvo eficacia en los metros finales y encontró en Romero a su principal figura ofensiva, mientras que Valencia aportó un gol que también significó un momento especial en su ciclo.

Central Córdoba intentó competir hasta el final, pero no consiguió revertir la diferencia.

Doblete de Romero, primer gol de Valencia y triunfo 3-1 para Boca, que volvió a mostrar contundencia para quedarse con los tres puntos.