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SÁENZ PEÑA – “11 trozos de pan para 19 chicos”: el ministro Gutiérrez auditará Escuela N° 367 tras la denuncia de una madre

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Una madre expuso la escasez de comida que sufren los alumnos en la Escuela N° 367 de Sáenz Peña. Ante el reclamo, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, afirmó que la Provincia envía insumos para la totalidad de la matrícula y anunció una inspección inmediata.

Un crudo testimonio expuso las graves falencias en la entrega de refrigerios dentro de la Escuela N° 367 “Juan Amos Comenio”, ubicada en el centro de Presidencia Roque Sáenz Peña. La denuncia cobró fuerza pública a través del relato en Alerta Urbana de Daiana Domoni, madre de dos estudiantes del turno primario, quien respaldó su reclamo en las imágenes y textos difundidos por una docente del establecimiento donde se observa una jarra a medio llenar con mate cocido con leche y apenas 11 trozos pequeños de pan para abastecer a 19 alumnos.

La situación obliga a las maestras a fraccionar las raciones al mínimo para intentar cubrir la merienda del aula, mientras las familias aseguran que los menores regresan a sus casas con hambre tras la jornada escolar.

En este preocupante contexto, Gustavo Olivello entrevistó a la mujer denunciante, quién aseguró que “es una vergüenza cómo juegan con los chicos”, remarcó. Asimismo, manifestó que: “Mi hija tiene que llevar un pedazo de pan de mi casa porque no alcanza. La maestra tiene que hacer magia y cortar el pan cada dos dedos. Me duele lo que estamos pasando porque hay chicos en máxima pobreza que no toman nada en todo el día”, expresó.

La respuesta del Ministerio de Desarrollo Humano

Ante la gravedad del hecho expuesto en vivo, el ministro de Desarrollo Humano provincial, Diego Gutiérrez, intervino en la transmisión para brindar explicaciones sobre la distribución de recursos estatales. El funcionario remarcó que el Gobierno provincial garantiza la entrega total de la leche sin costo para las instituciones y transfiere fondos en efectivo mediante tarjetas recargables para la compra directa de mercadería a proveedores.

“Voy a pedir informe ya mismo de lo que recibe esta escuela. Nosotros entregamos la leche para el 100% de la matrícula, no tienen que comprarla. Si el dinero para el pan se transfiere y la leche se envía en su totalidad, esto tendría que recontra alcanzar. Vamos a hacer una visita presencial para evaluar el funcionamiento”, prometió el ministro Diego Gutiérrez.

El caso dejó en la mira el rol y la administración de los directivos del establecimiento educativo de la Ciudad Termal, dado que, según lo confirmado por las autoridades provinciales, las partidas presupuestarias y los módulos alimentarios son asignados mensualmente para la totalidad del alumnado.

 

ALERTA URBANA

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