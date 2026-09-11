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El Niño: un informe de la UBA ubica al Chaco entre las provincias con mayor riesgo

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La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales advierte que el núcleo de lluvias más abundantes entre septiembre y noviembre abarcará el Litoral, con presión sobre ríos y cuencas.


El Chaco se encuentra entre las provincias con mayor vulnerabilidad ante el fortalecimiento de El Niño, según un informe difundido por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

El documento señala que la zona de mayor preocupación abarca Chaco, Misiones, Corrientes, el este de Formosa y Santa Fe, donde se prevé la concentración del núcleo de precipitaciones más abundantes entre septiembre y noviembre.

La investigadora del Conicet y profesora emérita de la UBA, Matilde Rusticucci, advirtió que los efectos del fenómeno ya se sintieron durante el invierno y se potenciarán en la primavera.

“Es en la primavera cuando este fenómeno se manifiesta con más fuerza sobre nuestro país”, explicó.

El informe incorpora la evaluación de la Organización Meteorológica Mundial, que ratificó que El Niño ganará intensidad y estimó una probabilidad cercana al 100% de que persista hasta febrero de 2027, con posible extensión hasta marzo. La especialista recordó que en episodios intensos previos se registraron severas inundaciones en las provincias del Litoral, lo que mantiene la alerta sobre el Chaco y la región.

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