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CONTRA EL DESENGANCHE Judiciales en pie de guerra pide audiencias con todos los bloques de diputados

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Tras rechazar el proyecto de Ley 2141/26 en una conferencia de prensa, los sindicatos buscarán plantear su posición ante la Legislatura; anticiparon que agotarán las instancias jurídicas, administrativas, políticas y gremiales.


En le marco de un creciente malestar laboral, la Intergremial Judicial del Chaco solicitó hoy viernes audiencias a todos los bloques de diputados provinciales para exponer su rechazo al proyecto de Ley 2141/26, que impulsa un régimen de “intangibilidad” salarial exclusivo para magistrados y funcionarios. La gestión fue informada tras la conferencia de prensa que los representantes gremiales brindaron ayer, acompañados por trabajadores de distintas dependencias del Poder y por el gremio del Tribunal de Cuentas.

En esa oportunidad, los secretarios gremiales advirtieron sobre una “crisis institucional” generada por la iniciativa, sostuvieron que “viola derechos y garantías constitucionales” y señalaron que pone en riesgo el sistema salarial de la Ley 468-A, conocida como “enganche”, que históricamente vinculó las remuneraciones de la cúpula judicial con las del resto del personal.

Según la Intergremial, la media nacional ya se cumple mediante el artículo 9 de la Ley 3424-A vigente, sin afectar derechos.

Los gremios también cuestionan que magistrados en funciones integren el Superior Tribunal de Justicia ad hoc que interviene en la causa “Alonso de Martina”, lo que califican como un conflicto de intereses gravísimo.

Anticiparon además que agotarán las instancias jurídicas, administrativas, políticas y gremiales para oponerse a la norma, mientras evalúan nuevas medidas de fuerza si el gobierno de Leandro Zdero no da respuestas a sus reclamos.

 

ESCHACO

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