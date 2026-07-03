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Samuel Vargas recorrió la obra de reparación del caño maestro en Barranqueras

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El diputado provincial Samuel Vargas visitó este jueves la avenida Las Piedras, en Barranqueras, para interiorizarse sobre el avance de los trabajos de reparación del caño maestro que abastece de agua potable al barrio La Toma y a sectores aledaños.

Durante la recorrida, el legislador dialogó con Jonathan Roa, gerente de SAMEEP, quien le informó sobre el estado de la obra y confirmó que, de acuerdo con el cronograma previsto, el servicio de agua potable quedará restablecido a partir de las 14 horas.

La reparación permitirá normalizar el suministro para los vecinos del barrio La Toma, zonas cercanas, además de una escuela y un jardín de infantes que también se vieron afectados por el corte.

Vargas destacó la importancia de recuperar cuanto antes un servicio esencial para la comunidad y valoró el trabajo que lleva adelante el personal técnico de la empresa.

Asimismo, el diputado cuestionó las críticas surgidas durante la interrupción del servicio. “Lamento las operetas de los punteros políticos de la oposición que agitaron a los vecinos, sembrando desesperación y dudas sobre el trabajo de SAMEEP”, expresó.

Finalmente, pidió llevar tranquilidad a los vecinos y sostuvo que la prioridad es garantizar el normal abastecimiento de agua potable para todas las familias afectadas.

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