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Finalizó el primer módulo de peluquería básica FUNDACIÓN ACOPLAR AMOR Y SUEÑOS

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💇✨Con entusiasmo, compromiso y muchas ganas de aprender, concluyó el primer módulo del Taller de Peluquería Básica impulsado por la FUNDACIÓN ACOPLAR AMOR Y SUEÑOS.

Esta propuesta busca brindar herramientas concretas para la formación en oficios, promoviendo la inclusión, la autonomía económica y nuevas oportunidades para vecinos y vecinas de la comunidad.

“Creemos que aprender un oficio es un derecho y no un privilegio. Por eso vamos a seguir abriendo puertas y generando espacios de capacitación para quienes quieran crecer y salir adelante”, destacaron desde la fundación.

Asimismo, agradecieron a todas las participantes por la confianza depositada en el proyecto y remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones sociales para acercar la educación y la capacitación a los barrios.

📢 Si vos también querés ser parte de esta iniciativa, todavía estás a tiempo de sumarte.

🫶 La presidenta de la Fundación Acoplar Amor y Sueños, Gabriela Belisa, invita a toda la comunidad a participar y seguir construyendo oportunidades.

🌱 Barranqueras crece cuando su gente crece.
#Barranqueras #Capacitación #Peluquería #FundaciónAcoplarAmorYSueños #GabrielaBelisa #Inclusión #Educación #Oficios #Comunidad

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