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Maxi López contó cómo le fue con la nutricionista: cuánto pesa y qué hábitos debe cambiar

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El exfutbolista desconcertó a la médica con algunas de sus respuestas.

Maxi López comenzó una dieta para bajar de peso y ordenar sus comidas, asesorado por una nutricionista. Así se vio en El Anti 9 (Vestuario stream), el reality en el que muestra su vida instalado definitivamente en la Argentina junto a su familia.

En el primer capítulo de la serie, el exfutbolista visitó a la nutricionista Delfina Zimerman, quien, después de indagar sobre sus hábitos, armó con él un plan de lo que puede comer, el tamaño de las porciones y lo que se aconseja evitar.

Uno de los datos sobre su dieta que sorprendió a la profesional fue la cantidad de huevos que desayuna el exmarido de Wanda Nara. “Estoy haciendo tres comidas al día. El desayuno me gusta con proteína, más o menos, 12 o 13 huevos”, lanzó.

Maxi López mostró cómo fue su visita a la nutricionista. (Foto: Instagram /officialmaxilopez)
Maxi López mostró cómo fue su visita a la nutricionista. (Foto: Instagram /officialmaxilopez)

Fuera de la consulta, la nutricionista reveló frente a las cámaras: “Cuando me dijo doce huevos, casi me muero. Después me dijo tres… Con tres o cuatro vamos a estar bien”.

Consultado acerca de sus gustos culinarios, indicó: “Los condimentos, la mayonesa, los panchitos son la gloria… y como grandes cantidades”. Y remarcó que llega con hambre a la cena, salvo que pique algo como facturas, alfajorcitos, churros o bizcochos.

Maxi López junto a su nutricionista. (Foto: Captura youtube)
Maxi López junto a su nutricionista. (Foto: Captura youtube)

Sin embargo, señaló que lo que no puede quedar fuera de su dieta son las milanesas. “Están mejores fritas, pero Dani (Christiansson) las hace al horno. Y si me das un liberado, me como seis o siete”, aseguró. A lo que la nutricionista opinó que había que ajustar cantidades.

Sobre el final de la consulta médica, la profesional pesó al exfutbolista para ajustar las porciones y cantidades a la cantidad de kilos que tenga que bajar.

“Si vos hoy estás pesando 110 kilos, vamos a necesitar entre 160 y 190 gramos de proteína por día, podés incorporar pollo y quinoa. Y a la noche vamos a bajar los hidratos de carbono”, le aconsejó Zimerman.

Frente a esta sugerencia, el exparticipante de MasterChef Celebrity destacó: “Pollo me gusta, la quinoa no me veo, pero lo bueno es que lo sé cocinar todo, hoy los productos los conozco”.

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