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Reprogramación: Orione- Estudiantes, el único partido del sábado

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La dirigencia confirmó el nuevo diagrama. Este sábado, partidazo en Barranqueras con el boleto a “semis” en juego. Habrá más partidos el domingo, martes y miércoles. Mirá todo el programa.

Don Orione y Estudiantes se verán las caras este sábado, a las 15.30, en un cotejo donde estará en juego el boleto a semifinales del torneo Apertura de Primera “A” de la Liga Chaqueña de Fútbol. El partido (el único de la jornada sabatina) se disputará en Barranqueras y corresponde a la 11ª y última fecha de la zona “A”.

La tabla muestra al líder y ya clasificado en primer lugar, Deportivo Luján, con 25 puntos. Y luego vienen Estudiantes con 19 y Don Orione con 17. Al “rojo” le alcanza esta tarde con un empate. Y el “portuario” está obligado a ganar. El que espera rival es Central Norte, que ganó la zona “B”. La otra semifinal ya está definida y la jugarán Deportivo Luján (1º de la zona “A”) y Fontana (2º del grupo “B”).

Este viernes debían jugar Policiales- San Martín, en cancha de Vélez SL, pero el partido fue suspendido por la lluvia y el mal estado del campo de juego y fue reprogramado para el martes.

Y este sábado debían jugar CUNE- Indep. Tirol en cancha de Comercio (pasó al martes), Juventud- For Ever (pasó al miércoles) y Parque- Sarmiento, en Hebrón (pasó al miércoles).

TODA LA 11ª FECHA
Miércoles 27-05
Central Norte 0- Dep. Itatí 0 (zona B)
Def. de Vilelas 2- Bancarios 2 (zona B).

Sábado 29-05
A las 15.30, Don Orione- Estudiantes (zona A).

Domingo 30-05
A las 15.30, C. E. Comercio- Villa Alvear (zona B)
A las 15.30, Regional- Dep. Güiraldes (zona B)
A las 15.30, Central Benítez- Rcia. Central (zona A).

Martes 02-06
A las 15.30, Policiales- San Martín (MB), en Vélez SL (zona A)
A las 15.30, CUNE- Indep. Tirol, en C. E. Comercio (zona A).

Miércoles 03-06
A las 15.30, Juventud- For Ever (zona B)
A las 15.30, Parque Patricios- Sarmiento, en Chaco Hebrón (zona A).

Libres: Dep. Luján (zona A) y Fontana (zona B).

POSICIONES

ZONA “A”
Dep. Luján 25*
Estudiantes 19
Don Orione 17
Rcia. Central 15
Policiales 15
San Martín (MB) 12
CUNE 10
Central Benítez 9
Indep. Tirol 8
Sarmiento 6
Parque Patricios 3
*Clasificados a semifinales

ZONA “B”
Central Norte 23*
Fontana 20*
Dep. Itatí 14
Villa Alvear 14
Dep. Güiraldes 12
Juventud 11
Defensores 11
For Ever 11
C. E. de Comercio 9
Bancarios 4
Regional 4
*Clasificados a semifinales

 

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