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La Policía amplía la búsqueda de Axel González a nuevas zonas de Fontana y Puerto Tirol

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Efectivos de distintas unidades realizaron recorridas, rastrillajes e inspecciones en puntos de interés. Las autoridades confirmaron que los trabajos se extenderán a distintos sectores de las dos localidades.

La Policía del Chaco mantuvo activo este sábado el operativo de búsqueda de Axel González, con efectivos de distintas unidades desplegados en diferentes sectores de Fontana y zonas aledañas. Durante la jornada se realizaron recorridas, rastrillajes e inspecciones en los puntos definidos como de interés para la investigación.

Desde la coordinación del dispositivo confirmaron que los equipos continuarán trabajando en terreno, extendiendo las tareas de búsqueda a distintos puntos de Fontana y Puerto Tirol. La institución mantiene afectados al operativo todos los recursos necesarios, tanto humanos como logísticos.

El joven, de 21 años, está desaparecido desde el 18 de mayo. La causa es investigada por un equipo de tres fiscales y tiene a siete personas imputadas por distintos grados de responsabilidad, según lo informado en días anteriores por las autoridades judiciales.

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