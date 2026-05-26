“Siete detenidos y ninguno es policía”: la abogada querellante pone en duda la investigación por la desaparición de Axel

A más de una semana de la desaparición del joven de 21 años en Fontana, la causa suma siete civiles detenidos pero ningún efectivo policial. Gabriela Tomljenovic, abogada de la madre de la víctima, apuntó contra el hermetismo judicial, denunció posibles pruebas plantadas y exigió la intervención urgente de fuerzas federales.

La investigación por la desaparición de Axel González, el joven de 21 años visto por última vez el pasado 17 de mayo en el barrio Takay, ingresó en un terreno de profunda desconfianza en cuanto al desarrollo de la investigación. En un drástico cambio de rumbo en las últimas 72 horas, la Justicia ordenó la detención de siete personas —todas pertenecientes al entorno de la víctima y de su expareja—, apartando el foco de la hipótesis inicial que involucraba de manera directa a la Policía del Chaco.

Frente a este escenario, Gabriela Tomljenovic, quien asumió formalmente este martes la representación de la madre de Axel como abogada querellante, habló con Radio Libertad y lanzó duras críticas hacia el desempeño de la Fiscalía Especial en Derechos Humanos, a cargo del fiscal Luciano Santos.

Siete civiles, ningún policía

“Hoy tenemos siete personas privadas de la libertad y ninguno es un policía. La verdad es que es un poco extraño todo esto”, manifestó Tomljenovic tras formalizar su intervención en el expediente. La letrada remarcó que, de acuerdo con el relevamiento de testigos y los rastreos iniciales, “supuestamente habrían sido los policías las últimas personas en verlo a Axel” tras una presunta persecución a bordo de un patrullero. Sin embargo, no hay uniformados detenidos ni declaraciones de su parte integradas en lo inmediato.

“Metieron preso al amigo que fue el último en acompañarlo, al exsuegro, al excuñado, a la exnovia… No sabemos si lo que se pretende es acallar a estas personas para tapar a los verdaderos responsables”, disparó la querellante, sembrando dudas sobre si el repentino viraje hacia el entorno íntimo es una maniobra de distracción.

Sospechas de “pruebas plantadas”

Uno de los puntos más alarmantes denunciados por la querella es el hallazgo de pertenencias de Axel en zonas previamente rastrilladas, lo que alimenta la teoría de que la escena fue adulterada. Tomljenovic hizo hincapié en el hallazgo de unas ojotas asignadas al joven que aparecieron en la zona donde presuntamente desapareció Axel, días después de los primeros rastrillajes con una característica llamativa: las ojotas estaban limpias.

“Supuestamente, cuando fueron el primer momento a buscarlo, no encontraron nada. Y después de transcurridos no sé cuántos días, encontraron una ojota”, relató. La sospecha de que el elemento fue colocado artificialmente se refuerza, según dijo, porque el calzado estaba limpio. “Todo el mundo sospecha de que eso fue plantado.”

Debido a la hostilidad y el temor en el que vivía Axel respecto de los efectivos de la Comisaría Segunda de Fontana —a quienes, según sus allegados, “los tenía de punto”—, la defensa considera inadmisible que la fuerza provincial continúe al frente de las actuaciones operativas. “El auxilio de la fuerza no debería recaer en ninguna división de la Policía de la Provincia del Chaco. Esto debió haberse enviado de manera inmediata a Gendarmería Nacional”, sentenció la abogada.

Esta postura coincide con el reciente pronunciamiento institucional del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, el cual emitió una recomendación al Ministerio de Seguridad provincial exigiendo el apartamiento preventivo de todo el personal civil y policial sindicado, y solicitando formalmente la intervención técnica y de búsqueda de Gendarmería Nacional para “fortalecer la confianza pública”.

Una semana de incertidumbre y hermetismo

Hasta la fecha, el paradero de Axel González sigue siendo un misterio. Mientras que el fin de semana se desplegó un imponente operativo por tierra, agua y aire (que incluyó buzos tácticos, drones y canes en desagües y el Río Negro con resultados negativos), en el plano judicial impera el hermetismo.

Tomljenovic denunció además dificultades para articular acciones con el Ministerio Público Fiscal: “Hasta el momento no he podido entrevistarme con el fiscal. Siempre está de reuniones de las que no sabemos el tenor. Si seguimos así, no creo que esto avance como debiera. Cada día y cada hora que pasa, va en contra de la investigación”.

REVISTA LITIGIO