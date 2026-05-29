Andrea Bisso contó cómo fue su primera cita con Carlos Monti: “Hubo una agarradita de mano”

Andrea Bisso y Carlos Monti tuvieron su primera cita. Luego de meses de especulaciones de romance, admitieron que se están conociendo y contaron cómo marcha su relación.

Invitada a La Posta (TV Pública), la comunicadora habló sin filtros sobre el inicio de la relación. “Tras el trabajo finísimo, no fino, finísimo, de la señora Paula Galloni, sonó el teléfono”, dijo en referencia al equipo del stream.

Acto seguido, reveló que el periodista la invitó a tomar un café. “Bueno, puede ser”, le respondió ella. Muchos cuestionaron su actitud, pero Bisso se justificó: “No. ¿Cómo mala onda, chicos? Lo bueno se hace esperar”.

Andrea Bisso contó detalles de su primera cita con Carlos Monti. (Foto: Captura Instagram 7andreabisso70)

Sobre la cita, resumió: “Hubo un cafecito y después me llevó a casa”. Con picardía, los colegas quisieron saber si hubo algún tipo de contacto físico, a lo que ella respondió: “No, hubo una agarradita de manos”.

Al ser consultada acerca de los rumores, negó rotundamente haberse involucrado antes de octubre de 2024. “Vamos a ser sinceros. Empezamos a chichonear, así, tipo que decís ‘Uh, che, pará, me doy cuenta de que me está gustando’ en octubre del año pasado”.

“En el arranque, cuando dijeron que habíamos empezado, que eso fue, si no me equivoco, julio del 2024, nada que ver, pero nada que ver”, reafirmó.

Qué dijo Carlos Monti de su relación con Andrea Bisso

Días atrás, Carlos Monti enfrentó los rumores de romance con su colega. A tres años de la muerte de su esposa, eligió darse otra oportunidad en el amor, pero va despacio para que todo fluya sin presiones.

La famosa en cuestión es la periodista Andrea Bisso, con quien trabajó en varias oportunidades. “Nos estamos conociendo desde hace muy poquito, bastante después de todo lo que inventaron hace unos meses”, se le escuchó decir al aire del ciclo Siempre Primicias.

Carlos Monti y Andrea Bisso: ¿nace un noviazgo? (Foto: instagram/carlosmontiok)

Sobre el inicio de una relación, Monti fue contundente. “Están dadas las condiciones”, deslizó. En enero, Bisso contó en LAM (América) que tenía muchas ganas de enamorarse.

“A Carlos lo conozco hace 30 años. Tengo ganas de volver a enamorarme. Es algo lindo para cualquiera, no solo para mí. Me parece un hombre guapo e interesante“, sostuvo.