For Ever viajó a Salta con un par de variantes

Pacheco tuvo un problema ocular y no formó parte de la delegación. Imanol Enríquez se mete en el equipo. Además, Silvera por el suspendido Ojeda. El “Negro” viajó en micro este viernes por la noche. El domingo, ante Central Norte.

For Ever viajó este viernes por la noche en micro hacia Salta de cara al juego ante Central Norte que se disputará este domingo, a las 16.30, en el estadio “Padre Martearena” por la 16ª fecha de la zona “A” de la Primera Nacional de fútbol. El juego es clave para el “Negro” en su lucha por remontar y salir del fondo.

El DT Pedro Llorens realizará dos variantes respecto del equipo que viene de caer 2-1 ante Deportivo Madryn: el regreso de Mathias Silvera (cumplió sus tres fechas de sanción) por el expulsado Agustín Ojeda; e Imanol Enríquez por Ezequiel Pacheco (no viajó por un traumatismo ocular).

El 11: Nicolás Caprio; Alan Luque, David Valdez, Ricardo Garay Lima y Mathias Silvera; Juan Cruz Cerrudo, Juan Manuel Carrizo, Brian Nievas y Andrés Lioi; Leonardo Marinucci e Imanol Enríquez.

La parte baja de la tabla muestra a San Telmo y Racing de Córdoba con 15 puntos; Acassuso y All Boys 14; Central Norte de Salta 13. For Ever 8. Los dos últimos de esta tabla, una vez finalizada la fase regular (van 14 fechas de 36) perderán la categoría.