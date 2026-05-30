Quién es Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por el asesinato de Agostina Vega en Córdoba

Barrelier, fanático hincha de Instituto de Córdoba, es muy cercano a la familia de Agostina. Según trascendió, tiene un vínculo de amistad con Melisa Heredia, la madre. Melisa y Barrelier fueron novios hasta hace tres años y actualmente eran amigos.

También la madre de la adolescente confirmó su relación de cercanía. “Lo único que le pido a este hombre es que hable”, reclamó.

El principal sospecho para los investigadores solía ir a la cancha a ver a Instituto con el mismo grupo de personas que Melisa. Barrelier está imputado por privación ilegítima de la libertada agravada.

En sus redes deja ver el fanatismo por Instituto. La foto de portada es en la popular de La Gloria, mirando desafiante la tribuna, vestido con una campera roja del club.

Según medios locales, trabajaba en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba. Pero fue apartado. “Al tomarse conocimiento de su detención, y conforme al procedimiento que se aplica en este tipo de situaciones, se dispuso el cese inmediato de su vínculo con la administración municipal”, indicaron desde la Municipalidad.

En aquella primera declaración ante la Justicia, Barrelier entró en contradicciones en su versión de los hechos: primero aseguró que no había visto a la chica, pero luego reconoció que estuvo con ella minutos antes de su desaparición.

Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina, sostuvo que ella pudo constatar que el detenido tiene antecedentes penales, “no computables, por causas abiertas que están en investigación, por privación ilegítima de la libertad. Son hechos de 2025, también tiene causas por hurto y amenazas”. Según detalló la letrada, la acusación previa de privación de la libertad habría sido contra una ex pareja.

“Creemos que a través del engaño ha procedido a llevarla a algún lugar y ella en la confianza que le tenía accedió a acercarse. Desconocemos la intencionalidad de él”, siguió sobre Barrelier, que quedó detenido como principal sospechoso.

Alaniz también dio otro detalle que puede resultar clave: el hombre coordinó el encuentro y pagó el viaje en remís. “Hay una cámara que los toma a ambos caminando juntos”, añadió. Según consta en la investigación, desde ese momento el teléfono de la chica dejó de responder mensajes.

Con el transcurso de los días, la familia de Agostina apuntó a Barrelier como “mentiroso”. Sobre todo, después de que el viernes fuera llamado a ampliar su indagatoria, de manera sopresiva.