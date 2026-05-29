El mal momento de Yanina Latorre y su hija Lola antes de subir a un tren en Europa: “Veo todo negro”

Yanina Latorre vivió un mal momento durante sus vacaciones familiares en Europa, mientras se preparaba para viajar en tren rumbo a Budapest. Aunque el trayecto finalmente salió bien, aseguró que pasó varias horas de mucha ansiedad y estrés.

Todo comenzó después de unos días de descanso en Madrid, donde aprovechó para recorrer la ciudad antes de reencontrarse con parte de su familia en la capital húngara. Sin embargo, el momento de tomar el tren, empezó a tener una serie de pensamientos negativos que la llevaron a imaginar distintos problemas durante el viaje.

“La estoy pasando mal”, dijo la conductora en sus redes. Luego, detalló: “Vamos a tomarnos un tren y viste que la gente viaja con valijas. Nosotras tenemos carry on, valijas de compras, etc. Ahora veo todo negro, para mí vamos a llegar a la estación y no vamos a encontrar el andén”.

Yanina Latorre se angustió en su viaje con destino a Budapest junto a su hija Lola Latorre. (Foto: Instagram / yanilatorre)

Lejos de tranquilizarse, continuó relatando sus miedos con una mezcla de dramatismo y humor. “Para mí no vamos a tener asiento, va a estar lleno de gente que va a Budapest a ver la Champions y no vamos a tener lugar para poner las valijas. Ya la estoy pasando mal”, expresó. Además, reconoció que uno de sus mayores temores era que le robaran el equipaje.

Yanina Latorre logró llegar a Budapest junto a su hija Lola para reunirse con familia. (Foto: Instagram / yanilatorre)

Finalmente, tanto ella como su hija Lola llegaron a destino sin inconvenientes. Ya más relajada, volvió a grabar historias para contar que todo había salido bien, aunque admitió que la experiencia fue agotadora.

“Ya estamos, nadie te da información, nadie te ayuda, el pasaje está en austríaco, andá a arreglarte, pero lo logramos”, comentó. Y cerró con una frase que resumió todo el episodio: “Acá es sálvese quien pueda”.

Diego Latorre reveló qué es lo que más odia de su esposa Yanina y explicó por qué

Diego Latorre estuvo como invitado en Otro día perdido (eltrece) y dio detalles desconocidos de su relación con su esposa Yanina.

En diálogo con Mario Pergolini, el exfutbolista reveló qué es lo que más odia de su mujer y en la vida. “Hacen lindas fiestas ustedes”, le dijo el conductor. Contundente, “Gambeta” lo corrigió: “Yanina. Yo las odio”.

“Odio las fiestas. Odio la gente que está esperando una fiesta. Parece que es la última fiesta de su vida”, sumó.

Yanina Latorre aseguró que no le importan las aventuras de Diego Latorre. (Foto: instagram/yanilatorre)

En tono de broma y sumándose al juego de Pergolini, añadió: “Odio todo. El odio es el motor y el combustible de mi vida”.

Durante otro pasaje de la entrevista, el exjugador de Boca Juniors se refirió a su vínculo con Yanina, que empezó a fines de 1994. “Ella misma lo dice: que era sumisa, que era sometida, porque yo también tenía el síndrome del jugador de fútbol que quería tranquilidad, paz, que nada me perturbe la tranquilidad”, explicó,

“Fue así, y cambiaron los roles cuando ella entra a laburar en Radio del Plata con Cristina Pérez, que se ve que algo le vio a Yanina, entonces la convoca para trabajar y ahí al ratito, creo que a los dos años, ahí se va a trabajar con (Jorge) Lanata y ahí empieza a explotar el gran mundo del periodismo”, sentenció Latorre.