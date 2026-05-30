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Matkovich supervisó los operativos y dispuso que la búsqueda de Axel González continúe durante todo el fin de semana

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Las fuerzas de seguridad mantienen desplegados todos los recursos humanos y logísticos disponibles para dar con el paradero de Axel González, de 21 años, desaparecido hace varios días. En ese marco, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, supervisó este sábado los operativos de búsqueda y dispuso, por instrucción del gobernador Leandro Zdero, que las tareas continúen de manera ininterrumpida durante todo el fin de semana.

El funcionario recibió un informe detallado sobre las acciones realizadas en los últimos días, que incluyeron el recorrido de más de 1.450 hectáreas en distintos sectores de búsqueda. Tras evaluar los resultados obtenidos hasta el momento, ordenó ampliar el radio de los rastrillajes hacia zonas rurales de Puerto Tirol y áreas aledañas, con el objetivo de profundizar las tareas de localización. “No vamos a perder la esperanza de encontrarlo. Vamos a recorrer cada lugar que sea necesario hasta dar con su paradero”, expresó Matkovich.

Durante la jornada, el ministro supervisó personalmente el operativo acompañado por el sub jefe de Policía, comisario general Manuel Silva, y el director ejecutivo del CEAC, comisario general Cristian Durand. Las autoridades recorrieron distintos sectores donde se desarrollan los rastrillajes y mantuvieron reuniones de coordinación con los equipos desplegados en el terreno, evaluando los avances de la investigación y diagramando nuevas estrategias para fortalecer la búsqueda.
En simultáneo, efectivos de distintas unidades policiales llevaron adelante intensos operativos en Fontana, Puerto Tirol y sectores cercanos, realizando recorridas, inspecciones y rastrillajes en puntos considerados de interés para la investigación.

Desde la coordinación del operativo informaron que las tareas continuarán durante todo el fin de semana y en los próximos días con nuevos despliegues en diferentes sectores de ambas localidades, reforzando las acciones que se desarrollan desde el inicio de la búsqueda.

Paralelamente, la Dirección General de Investigaciones avanza con diversas medidas judiciales. En ese contexto, el viernes por la noche se realizó un allanamiento en el barrio Anunciación de Fontana, donde se secuestraron armas blancas, un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa. Asimismo, este sábado al mediodía se concretó un nuevo procedimiento en un galpón que sería propiedad de uno de los detenidos.

Las autoridades remarcaron que la investigación continúa en pleno desarrollo y que se trabaja de manera coordinada para esclarecer las circunstancias de la desaparición del joven. “Si alguna persona es responsable de la desaparición de Axel, será puesta a disposición de la Justicia para que responda por sus actos”, concluyó el ministro de Seguridad.

El Ministerio de Seguridad y la Policía del Chaco reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad. Cualquier información que permita localizar a Axel González puede ser comunicada al sistema de emergencias 911 o a la unidad policial más cercana.

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