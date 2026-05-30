Jorge Capitanich: “estoy convencido de que en el 2027 vamos a ganar las elecciones”

El senador nacional analizó la pérdida territorial del peronismo y trazó un camino de tres etapas para recuperar la confianza del electorado frente al modelo de Javier Milei.

El senador nacional Jorge Capitanich se refirió este viernes a las elecciones del 2027 y el impacto de las políticas económicas del Gobierno nacional. En una reciente entrevista, el legislador advirtió sobre la fragmentación de su espacio y la necesidad de «unir a las voluntades dispersas».

En este sentido, Capitanich aseguró que, si el peronismo construye un programa sólido, en los comicios del año próximo podrían recuperar municipios y provincias. “Yo estoy absolutamente convencido de que en el año 2027 vamos a ganar las elecciones”, afirmó en radio Splendid 990.

Para alcanzar ese objetivo, el legislador sostuvo que el movimiento político debe superar su actual etapa de «fragmentación» y pérdida de anclaje territorial. Capitanich recordó que, mientras en el pasado el peronismo llegó a gobernar hasta 21 provincias, hoy solo cuenta con seis gobernadores alineados.

Capitanich sobre la recomposición del peronismo

El exgobernador de Chaco sostuvo que la reconstrucción del peronismo no será inmediata y requerirá de un “procedimiento secuencial coherente” basado en tres ejes centrales. Según explicó, el espacio debe reorganizarse con una estrategia que combine representación social, un programa de gobierno sólido y mecanismos transparentes para definir liderazgos.

En primer lugar, Capitanich remarcó la necesidad de que los dirigentes vuelvan a representar a los sectores más golpeados por el ajuste económico. “Tenemos que estar en donde la demanda social insatisfecha está”, afirmó. Siguiendo esta línea, el senador mencionó a organismos e instituciones como el INTI, el INTA, las universidades nacionales y el PAMI.

El senador también advirtió que el peronismo no puede limitarse a ser un mero “comentarista de la realidad”. En ese sentido, planteó la importancia de construir un programa económico, político y social viable, capaz de generar confianza en la ciudadanía y evitar errores de gestiones anteriores.

Además, consideró que la falta de liderazgos unificados obliga a establecer un método de selección de candidatos con mayor participación social. Entre las alternativas, propuso avanzar hacia una interna abierta o unas PASO competitivas para garantizar que quien encabece el espacio llegue con legitimidad política y respaldo electoral.

Duro diagnóstico sobre el «modelo de exclusión» de Milei

Durante la entrevista, Capitanich lanzó duras críticas contra la gestión de Javier Milei, a la que definió como un “modelo absolutamente de exclusión social”. También cuestionó que las políticas implementadas por el Gobierno ya provocaron la pérdida de miles de puestos de trabajo y el cierre de empresas en todo el país.

“Este modelo destroza todo lo que agarra”, afirmó el senador al referirse a la situación de las economías regionales como la yerba mate, el té y el algodón, que hoy no pueden competir. Además, denunció que muchos gobernadores que no pertenecen a su espacio votan las leyes del Gobierno “a cambio de migajas”, lo que debilita la soberanía nacional.

La propuesta del Fondo Federal de Salud

Frente al deterioro de los indicadores sociales, Capitanich destacó un proyecto de su autoría para crear un Fondo Federal de Salud. El objetivo es contrarrestar la eliminación del Plan Remediar y la caída en la distribución de vacunas, que han provocado un rebote de enfermedades que se consideraban extinguidas en el país.

Este fondo buscaría garantizar el acceso gratuito a medicamentos y servicios esenciales, fortaleciendo la atención primaria, especialmente para los que perdieron su obra social al quedar desempleados. “La única capacidad alternativa está en nosotros”, concluyó el senador, instando a persuadir al pueblo para frenar lo que denominó una tendencia «autoritaria y regresiva».