Ivana Figueiras habló de la pelea entre Cvitanich y Chechu Bonelli: “Se enamoró de mí y sé que puede doler”

Ivana Figueiras volvió a hablar este jueves tras el nuevo enfrentamiento entre Darío Cvitanich y Chechu Bonelli. Harta de los trascendidos, se defendió y aseguró: “Se enamoró de mí. Yo sé que eso te puede doler, pero no tengo nada que ver”.

En diálogo con Los profesionales de siempre (elnueve), respondió a las acusaciones de que ella interferiría en una buena relación familiar. “Yo lo conocí en julio del año pasado. Sabía que estaba separado, pero no sabía qué pasaba del otro lado. Nunca supe que del otro lado había tanto dolor, angustia…”, se sinceró.

Acto seguido, remarcó: “Yo soy mujer, estuve en esa situación. De hecho, con mi última pareja sufrí muchísimo y la pasé muy mal porque conozco esa situación de quedarte con el corazón en la mano”. “Me costó mucho salir de eso (…) y conozco a flor de piel esos sentimientos de los que habla”, sostuvo.

Ivana Figueiras estalló tras el enfrentamiento de Darío Cvitanich y Chechu Bonelli: “Se enamoró de mí” (Foto: Captura elnueve)

Luego, señaló que ella se calló muchas cosas: “Sufrí agresiones en el ámbito privado y nunca las saqué a la luz porque considero que las cosas se resuelven puertas adentro”. “Lo puedo jurar: jamás en mi vida lo influencié a absolutamente nada”, sentenció.

Lejos de toda polémica, aseguró que no se involucra en la relación de ellos. “Yo no sabía de la existencia del mail del perro. Si Darío cambió su relación, habrá sido una elección de él (…) A lo mejor quiso hacer un cambio en su vida y puso determinados límites que desconozco”, opinó.

Tras defenderse de las acusaciones de filtrar información,remarcó que jamás lo hizo ni lo haría por respeto y señaló que hay muchos chicos en el medio: “Yo creo que está buenísimo esto del feminismo y (…) nadie te va a juzgar por cómo es tu dolor, porque es muy propio eso. Y como dije ‘yo conozco lo que es sufrir por amor’, pero todo tiene un límite, porque si vos querés ensuciar a otra mujer para ponerte por arriba de la situación, no está bueno”.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich siguen en boca de todos por sus conflictos. (Foto: Instagram/chechubonelli-dariocvitaok)

En este sentido, hizo hincapié en las declaraciones de Bonelli, quien aseguró que “no le daban las cuentas”. “Yo entiendo que uno está dolido y que tal vez la mujer que viene después de eso… A verdad, Darío se enamoró de mí, y yo sé que eso te puede doler, pero yo no tengo nada que ver. Yo estoy viviendo una historia de amor, en un momento me corrí porque no me gustaba, pero dije ‘no me voy a privar de vivir una historia de amor con un hombre increíble, íntegro, buena persona, buen padre, buen todo’”, concluyó.