¡INSTITUTO VOLVIÓ A HACER HISTORIA! La Gloria eliminó a Lanús y regresó a octavos después de 11 años

Instituto Atlético Central Córdoba derrotó 2-1 a Club Atlético Lanús en el estadio Coloso Marcelo Bielsa y selló su clasificación a los octavos de final, instancia a la que regresa después de once años de ausencia. Ahora, la Gloria tendrá un duro desafío frente a Club Atlético Platense.

Córdoba abrió el camino para la Gloria

El conjunto dirigido por Diego Flores comenzó mejor el partido y logró ponerse en ventaja gracias al gol de Jhon Córdoba, que aprovechó una de las primeras oportunidades claras para adelantar a Instituto.

La Gloria mostró personalidad y controló varios pasajes del encuentro ante un Lanús que buscaba reaccionar.

Lanús encontró el empate

El Granate logró recuperarse y alcanzó la igualdad a través de Lucas Besozzi, que definió para poner el 1-1 y devolverle la emoción al partido.

Con el marcador igualado, el encuentro ganó intensidad y se transformó en una batalla muy disputada en cada sector de la cancha.

Lázaro apareció con una obra de arte

Cuando el partido parecía encaminarse hacia una definición mucho más cerrada, apareció Jeremías Lázaro desde el banco de suplentes para convertirse en el héroe de la noche.

El mediocampista ejecutó un brillante tiro libre que terminó en el fondo de la red y le dio a Instituto el 2-1 definitivo que desató la locura de sus hinchas.

Un cierre caliente con cuatro expulsados

El segundo tiempo estuvo cargado de tensión, discusiones y mucho roce. El árbitro terminó mostrando cuatro tarjetas rojas en un cierre extremadamente caliente.

En Instituto fueron expulsados Fernando Alarcón y Hernán De La Fuente, mientras que en Lanús vieron la roja Carlos Izquierdoz y Lucas Besozzi.

Instituto vuelve a ilusionarse

El pitazo final confirmó una clasificación histórica para la Gloria, que vuelve a los octavos de final después de más de una década.

Con carácter, fútbol y una joya de tiro libre de Jeremías Lázaro, Instituto dejó en el camino a Lanús y ahora buscará seguir haciendo historia cuando enfrente a Platense en la próxima instancia.