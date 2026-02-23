San Lorenzo Vuelve al Triunfo: 2-0 Ante Estudiantes RC y Fiesta en el Gasómetro

Tras una racha de resultados negativos, San Lorenzo celebró con entusiasmo el regreso a la victoria este fin de semana, imponiéndose por 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en un partido clave para reencontrarse con la senda del triunfo. El triunfo no solo alivió la presión sobre el equipo, sino que desató la alegría de los hinchas que colmaron el Gasómetro, vibrando con cada jugada y celebrando en grande un resultado que revitaliza las esperanzas de Ciclón en este Torneo Apertura.

El Partido: Un Triunfo Necesario

Desde el pitazo inicial, San Lorenzo mostró una actitud renovada y determinación en el campo. El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa salió decidido a redimir sus últimos malos resultados, buscando a toda costa los tres puntos en su estadio, un lugar donde históricamente el Ciclón se siente fuerte. La presión sobre el rival fue constante, y la primera oportunidad no tardó en llegar.

A los 27 minutos del primer tiempo, Ezequiel Cerutti aprovechó un centro preciso desde la banda derecha y conectó con un remate potente que terminó en el fondo de la red. La explosión de la hinchada en las tribunas fue inmediata, y el gol de Cerutti no solo le dio la ventaja al equipo, sino que también otorgó un respiro a un San Lorenzo que necesitaba urgentemente un buen resultado.

Estudiantes RC, por su parte, intentó reaccionar y equilibrar el juego, pero no logró generar jugadas claras de peligro. La defensa de San Lorenzo, con Gastón Hernández y Fabricio Coloccini al mando, mantuvo el orden y la solidez, dificultando las intenciones ofensivas del conjunto cordobés.

Segundo Tiempo: San Lorenzo Cierra la Victoria

En el complemento, San Lorenzo supo manejar la ventaja, no perdiendo el control del partido en ningún momento. A los 68 minutos, Nicolás Blandi sentenció el encuentro con un golazo que llegó tras una jugada colectiva bien ejecutada. El delantero, con gran jerarquía, definió con tranquilidad ante la salida del arquero rival, poniendo el 2-0 y dejando al equipo con un margen más cómodo para manejar los últimos minutos.

A partir de allí, Estudiantes intentó presionar, pero sin demasiada claridad, mientras que San Lorenzo, fiel a su estilo, optó por controlar la posesión y cerrar los espacios. El equipo de Insúa fue inteligente y no permitió que su rival pudiera concretar ninguna jugada peligrosa. Con el pitazo final, el Gasómetro estalló de alegría y San Lorenzo se quedó con tres puntos vitales para continuar su lucha en el torneo.

Insúa y la Recuperación del Equipo

Este triunfo tiene un significado especial para Rubén Darío Insúa y el plantel, ya que representa el resurgimiento de un equipo que había quedado golpeado por algunas derrotas previas. La victoria ante Estudiantes RC confirma que San Lorenzo tiene la capacidad de recuperarse, de encontrar su mejor versión y de pelear en lo más alto del torneo.

Insúa, quien ha sido criticado en algunos momentos de su ciclo, recibió el apoyo de los hinchas, quienes celebraron el triunfo como un paso fundamental para encaminar el rumbo de la temporada. El trabajo táctico y la capacidad de mantener la calma en momentos cruciales fueron claves para lograr esta victoria, que sin duda fortalece la moral del plantel.

El Gasómetro, Festejo y Esperanza

La fiesta en las tribunas no se hizo esperar. Los hinchas de San Lorenzo vivieron este triunfo como una verdadera celebración, recordando que su equipo sigue siendo fuerte en casa y que, a pesar de los altibajos, siempre está dispuesto a luchar por el objetivo. Los cánticos, las banderas y los abrazos fueron la expresión de un amor incondicional por la camiseta, que se vio reflejado también en la actitud del equipo en la cancha.

Con esta victoria, San Lorenzo recupera terreno en la tabla y, sobre todo, la confianza para enfrentar lo que viene. El Ciclón dejó claro que, cuando está motivado y con el apoyo de su gente, puede ser un rival temible. Ahora, Insúa y sus jugadores deberán mantener este nivel y seguir sumando en la competencia para alcanzar las posiciones de vanguardia.

Conclusión: La Fuerza de San Lorenzo

San Lorenzo volvió al triunfo en el momento justo. Este 2-0 ante Estudiantes RC es un respiro para el equipo, un aliciente para el cuerpo técnico y, sobre todo, una muestra de la fortaleza del Ciclón en su casa. Con la moral elevada y la confianza renovada, San Lorenzo podrá encarar los próximos desafíos con la tranquilidad de saber que, cuando se propone, es capaz de dejar todo en la cancha para alcanzar los objetivos. Ahora, con la victoria bajo el brazo, los hinchas celebran, pero con la mirada puesta en lo que vendrá, con la esperanza intacta de seguir festejando.