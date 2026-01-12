Quién es Maia Reficco, la actriz que vive un romance con Franco Colapinto

Una publicación reciente de Franco Colapinto alcanzó para activar la curiosidad de miles de usuarios. Entre las fotos que compartió el piloto de sus vacaciones, apareció una escena que no pasó desapercibida: la imagen de Maia Reficco, que generó rumores de romance.

Reficco nació el 14 de julio del 2000 en Boston, Estados Unidos, en una familia argentina, un dato que suele destacar cada vez que habla de sus raíces. Su primer gran salto a la popularidad llegó con Kally’s Mashup, la serie juvenil de Nickelodeon que se emitió entre 2017 y 2019.

Allí logró mostrar su talento para la actuación y el canto. A partir de allí, su carrera tomó un rumbo cada vez más internacional.

El posteo de Maia Reficco que coincidió con el de Franco Colapinto. (Foto: Instagram/maiareficco)

Con apenas 19 años, Reficco alcanzó un logro poco habitual: se transformó en la actriz más joven en ponerse en la piel de Eva Perón en Evita en Broadway. La experiencia marcó un punto de inflexión y la posicionó dentro del exigente circuito teatral estadounidense.

Luego llegaría su incorporación al reboot de Pretty Little Liars, donde interpretó a Noa Olivar, uno de los personajes centrales de la historia. En 2024 volvió a Broadway como protagonista de Hadestown, en el rol de Eurydice, consolidando su lugar en una de las plazas teatrales más competitivas del mundo.

En paralelo a la actuación, desarrolló su carrera musical. En 2020 lanzó su primer single “Tuya”, y desde entonces continuó publicando canciones con una impronta personal.

Franco Colapinto publicó una foto de Maia Reficco. (Foto: Instagram/francolapinto)

Ahora, el foco volvió a posarse sobre ella a partir de los rumores que la conectan con Franco Colapinto, quien atraviesa un período decisivo en su carrera dentro de la Fórmula 1.