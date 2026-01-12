Connect with us

Las fotos de las lujosas vacaciones de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Published

La pareja compartió imágenes del tiempo que compartió en un lugar paradisiaco.

Rodrigo De Paul compartió en sus redes sociales una publicación con los mejores momentos de sus vacaciones con Tini Stoessel. No faltaron tragos, un rato en la playa y también sorprendió a todos por un nuevo tatuaje, que surgió a partir de un dibujo de la cantante.

En la primera imagen, el futbolista mostró el momento en que su novia le dibujaba con un marcador rojo, tres corazones en su abdomen.

Acto seguido, adjuntó el video de cuando le hacían el tatuaje con tinta permanente. En el resto de las fotos, se podía ver el tatuaje ya curado en su cuerpo.

Rodrigo de Paul durante sus vacaciones junto a Tini Stoessel. (Foto: Instagram / rodridepaul)
Rodrigo de Paul durante sus vacaciones junto a Tini Stoessel. (Foto: Instagram / rodridepaul)

Además, incluyó las fotos más románticas con la cantante, en esta nueva etapa de la relación.

El dibujo de Tini Stoessel que se tatuó Rodrigo de Paul. (Foto: Instagram / rodridepaul)
El dibujo de Tini Stoessel que se tatuó Rodrigo de Paul. (Foto: Instagram / rodridepaul)

Tini Stoessel compartió un video íntimo con Rodrigo De Paul y sorprendió a todos

Tini Stoessel publicó en sus redes sociales un carrusel de fotos con los mejores momentos que vivió en este 2025, y un video con Rodrigo De Paul se llevó la atención de todos.

“Gracias, pude estar cerca de las personas que más amo en este mundo”, escribió la cantante en la descripción del posteo.

“Hacer el show de mis sueños, y que ustedes lo hagan realidad, hacer música, crecer, llorar a veces de risa y otras de tristeza, pero, por sobre todo, mirar al costado y tener a los amores de mi vida al lado”, continuó.

Entre las fotos de juntadas con amigas, viajes y shows, Tini adjuntó un video con el futbolista donde se los ve en un auto cantando “Llamado de Emergencia” de Daddy Yankee, mientras sus caras se acercan de forma juguetona.

